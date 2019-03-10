Pazarcı Esnafından Cevheri’ye Yoğun İlgi

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Şıracılar Pazarı, Oduncular Sitesi, Toptancılar Sitesi ve Spot Pazarı esnafıyla bir araya geldi. Esnafın büyük ilgisi ile karşılaşan Cevheri, kendisine sorulan bütün sorulara tek tek cevap verdi. Cevheri, "Çaldığımız her kapıdan sıktığımız her elden destek sözleri alıyoruz. İnşallah 31 Mart gecesi Şanlıurfa’da herkese eşit mesafede olan bir başkan seçilecek” dedi.







Burası artık şehrin göbeği oldu

Oduncular pazarının uzun yıllardır süregelen yerinin taşınması sorununun çözümü için gereken çalışmanın yapılacağını söyleyen Sabahattin Cevheri, “Oduncu Pazarı, otom alım satımların şehir merkezinde olması sıkıntılara neden oluyor. İnşallah el birliği ile beraber çalışarak buralardaki sorunları çözeceğiz. Burası artık şehrin göbeği oldu. Siz hiç merak etmeyin bunu çözeceğiz" şeklinde konuştu.











Birlikte bir yer tasarlayacağız

Oduncular sitesinin şehir dışına taşınıp orada faaliyet göstermesi gerektiğini söyleyen Cevheri, “Normalde Oduncular Sitesinin şehir dışına taşınması gerekiyor. Daha geniş caddeleri olan bir site olması gerekiyor. Tırların ve kamyonların rahat girip çıkması gerekiyor. Daha rahat bir şekilde çalışabileceğiniz bir siteyi başkanlarınızla sizinle birlikte oturup konuşup kuracağız” diye konuştu.













Editör: Bahar Yüksel