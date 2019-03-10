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Bu haber 10 Mart 2019 20:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​İnternetten İçerik Kaldırma Talepleri Had Safhaya Ulaştı

Av. Serdar Han Topo, sanal ortamda istenmeyen içeriklerin ve buna bağlı olarak içerik kaldırma taleplerinin had safhaya ulaştığını belirtti.

​İnternetten İçerik Kaldırma Talepleri Had Safhaya Ulaştı

Eski sevgililer tarafından paylaşılan cinsel içerikli intikam videoları başta olmak üzere hem kişiler hem de firmalar tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin son dönemde fazlaca arttığına dikkat çeken Prestige Mania Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Serdar Han Topo, sanal ortamda istenmeyen içeriklerin ve buna bağlı olarak içerik kaldırma taleplerinin had safhaya ulaştığını belirtti. 


 

Fotoğraf ve video kaldırma talepleri çoğunlukla gençlerden geliyor 

Dijital ortamdaki bireysel paylaşım ve yayıncılık akımının çılgınlık noktasına geldiğini ifade eden Av. Serdar Han Topo, "Özellikle gençler ilgi çekmek adına canlı yayın platformları üzerinden sonradan çok pişman olabilecekleri paylaşımlarda bulunabiliyor. Bununla birlikte sevgililere gönderilen özel fotoğraf ve videolar da ilişki bittiğinde intikam aracı olarak kullanılabiliyor ve kişiler için korkutucu sonuçlara yol açabiliyor. Bize gelen fotoğraf ve video kaldırma taleplerinin önemli bir bölümünü genç yaştaki kişilerin düştükleri bu tarz durumlar oluşturuyor. Gelen taleplerde biz son derece hızlı davranarak bu tarz içerikleri en kısa sürede tüm internet sitelerinden kalıcı ve garantili olarak kaldırtabiliyoruz, fakat paylaşmadan önce bir kez daha düşünmek ve bu tarz sorunlarla hiç karşılaşmamak en güzeli" dedi. 




 

Kurumsal firmalar itibarlarını korumak için içerik kaldırtıyor 

Kurumsal firmaların da internetten içerik kaldırtma konusunda taleplerinin arttığını belirten Av. Topo, markaların internette itibar saldırısına uğrayabildiklerini şu sözleriyle ifade etti: "Kurumsal firmalar ve markalar itibarlarını korumak adına düzenli olarak itibar takibi yaptırıyorlar. Kendileri hakkında çıkan haberleri, sosyal medya paylaşımlarını ve blog yazılarını düzenli olarak izliyorlar. Asılsız haberlerle ve itibar saldırıları ile karşılaşmaları durumunda hızlı hareket eden firmalar marka değerlerini koruma noktasında bir adım önde oluyor. Asılsız haberlerin ve paylaşımların kaldırılması konusunda firmalar artık daha sıkı hareket ediyor, bu konuda bize gelen taleplerdeki artış dikkat çekiyor". 


Firmaların sahte ürünler konusunda da mağdur olduğunu belirten Av. Topo, internette taklit ürün satışlarının ciddi boyutlarda olduğunu belirterek, "Firmalar sahte ve replika ürünler, telif hakkı ihlali ihtiva eden içerikler konusunda ciddi kayıplar yaşıyor. Aylık milyonlarca liralık replika ürün internet siteleri ve sosyal medya üzerinden satılıyor. Tüketicilerin de önemli bir bölümü bu ürünlerin replika olduğunun farkına varamıyor. İndirimli ürün aldıklarını düşünerek bu sitelerden ve sosyal medya hesaplarından alışveriş yapıyorlar. Firmalar hem ciddi bir gelir kaybı yaşıyor hem de kalitesiz replika ürünler yüzünden itibarları da sarsılıyor. Bu konuda hizmet verdiğimiz markalar için tüm sosyal medya platformları ve internet sitelerini tarayarak, korsan satış yapanları tespit edip erişim engelleme ve sahte ürün satışı yapılan web sitesi veya sosyal medya sayfasının kapatılması işleminin uygulanmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda korsan ürünlerle ilgili yasalar doğrultusunda hukuki sürecin de başlatılmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu. 




 

Silikon Vadisinde içerik kaldırmak daha kolay 

Merkez ofislerinin Google'ın bulunduğu ABD Silikon Vadisinde yer aldığını belirten Av. Serdar Topo, dijital içeriklerin farklı ülkelerdeki sunucularda yer aldığını ve Silikon Vadisinde yer almanın bu konuda avantaj sağladığını şu sözlerle açıkladı: "İnternete yüklenen içerikler çoğunlukla farklı ülkelerde bulunan sunucularda yayın yapan siteler üzerinde olduğu için hem iletişim hem de içerik kaldırma süreci yavaşlayabiliyor. Silikon Vadisi'nde yer almak daha fazla bağlantı ve olanak sağlıyor. ABD, Avrupa ve Orta Asya’daki partner ofislerimiz ile de global pazarda daha hızlı hareket edebiliyoruz". 



 

"Şiddet gören kadınlar için ücretsiz içerik kaldırma hizmet veriyoruz" 

Prestige Mania olarak şiddet gören kadınlar için içerik kaldırma hizmetini ücretsiz verdiklerini belirten Av. Topo, bu konuda yaşanan mağduriyetlerde mağdur olan tarafın içerik kaldırma hizmeti alma noktasında imkanlarının kısıtlı olabildiği için şiddet gören kadınlara sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz internetten içerik kaldırma hizmeti verdiklerini ifade etti. 



Editör: Bahar Yüksel
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Teknoloji
​İnternetten İçerik Kaldırma Talepleri Had Safhaya Ulaştı
​İnternetten İçerik Kaldırma Talepleri Had Safhaya Ulaştı
Av. Serdar Han Topo, sanal ortamda istenmeyen içeriklerin ve buna bağlı olarak içerik kaldırma taleplerinin had safhaya ulaştığını belirtti.
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