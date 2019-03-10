HDP'nin Seçmeni Karaköprü’de Çatı Tarafından Dışlandı

Üç Merkez İlçeyi Saadet Partisine Bırakn HDP Ortalıkta Görünmüyor

HDP Seçmeni Çatı Tarafından Dışlandı

Çatının Partileri HDP ile Yan Yana Gelmek İstemiyor

Şanlıurfa’da yüz binlerce kişinin oyunu alan HDP’nin başkasının kanatlarının altına girmek gibi bir profil çizmesi özellikle seçmeni tarafından büyük bir tepki topluyor. Seçimlere yaklaşıldıkça HDP seçmeni partisinin kararına rağmen sesini yükseltmeye başladı. Özellikle HDP’nin çatının mevcut adaylarının yanında hiç görülmemesine tepki gösteren HDP’li seçmen, iradelerinin yok sayıldığı fikrini de kanıksamaya başladı.Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerin oluşturduğu çatıya katılan ve Urfa siyasetinin kalbinin atıldığı üç merkez ilçeyi Saadet Partisi’ne bırakan HDP ortalarda görülmüyor. Yaşanan bu olay HDP’li seçmenin oy vermek için alternatif aday arayışına girmesine neden oluyor. Bu anlamda seçmen dikkate alınmadığı takdirde 31 Mart’a Ak Parti ve MHP ittifakını bırakın geriletmeyi güçlendirme çabasından öteye gidilemez.HDP seçmeni kendini çatıdan dışlanmış olarak görürken bir kısmı ise çatıda kendini göremediği kanısında ve ona göre oy kullanacağını söylüyor. Parti tabanıyla ilgisi olmayan ve geçmişte diğer partilerle olan göbek bağlarını kesememiş adaylara oy vermeyeceğini söyleyen seçmen, karşılıklı güven ve samimiyetten uzak bu adaylara oy vermeyeceğini özellikle vurguluyor.HDP seçmeni olmadan zaferin hayal olduğunu düşünen çatının diğer partileri ise bir yandan HDP ile yan yana gelmek istemezken diğer yandan da HDP seçmenini kazanmanın derdine düşmüş izlenimi veriyor. Bu yeteri düzeyde politik bir bakış açısına sahip olan HDP seçmenini kandırmaktan öteye giden bir davranış değildir. Ve aksine seçmenle dalga geçmekten başka bir şey değildir.Sıkı durun HDP seçmeni çatı partilerinin bu akıl tutulmasının öcünü Urfa sillesiyle vuracaktır…Editör: Bahar Yüksel