​Tunceli’de Şanlıurfa Rüzgarı

Birecik Kelaynak Sıra Gecesi Düzenlendi

Sahnede Yoğurulan Çiğköfte Misafirlere İkram Edildi

Sıra Gecesi Ekibi Bizleri Yıllar Öncesine Götürdü

- Tunceli'de,Sıra Gecesi'ne yoğun ilgiTunceli Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Birecik Kelaynak Sıra Gecesi düzenlendi. İl Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ile Akın Zor, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı."Şanlıurfa - Birecik Kelaynak Sıra Gecesi" ekibi tarafından seslendirilen türkülere eşlik eden katılımcılar halaylar çekerek eğlendi.Belediye tarafından döner ikramında bulunulurken sahnede yoğrulan çiğköfte de katılımcılara ikram edildi.Program sonunda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Sizler adına Tunceli’ye geldikleri için gönül dostlarına hoş geldiniz diyorum. Tunceli, huzur şehri, güzellikler şehri. Ekibimizle birlikte güzel işler çıkardık. Tunceli’de yaşayanlar her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ekibimiz, bizleri yıllar öncesine götürdü. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tunceli’den Şanlıurfa’ya selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.Program, Vali Sonel’in ekibe çiçek vermesiyle sona erdi.Editör: Bahar Yüksel