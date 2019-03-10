Şanlıurfa'da Tehlikeli Yolculuk

Şanlıurfa'daki Tehlikeli Yolculuk Korkuttu

- Traktör turizm seyahat- 9 öğrencinin traktör üzerinde tehlikeli yolculuğu- Traktör üzerinde öğrenci kafilesiEdinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçe kırsalında 9 öğrenci, Geçit Mahallesi’nde bulunan okula gitmek için sürücüsü belirlenemeyen traktöre bindi. Sürücünün sağına, soluna ve tarla sürmek için traktör arkasına bağlanan kültüvatör üzerinde durarak yolculuk yapan öğrenciler görenleri korkuttu. Korku dolu anlar, bir başka sürücü tarafından kaydedildi.Editör: Bahar Yüksel