​Alkol Kullanım Yaşı Düştü, Genetik Olarak Geçiyor

Bağımlılığı Önlemek İçin Güçlü Mücadeleler Vereceğiz

Değişik Alanlarda Faaliyetler Düzenledik

Dünya Çapında 2 Milyar Kişi Alkol Tüketiyor

Alkol Bağımlığı Genetik Bağlantılarla Geçebilir

İnönü Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında ‘Alkol Bağımlılığı Panel ve Sergisi’ düzenlendi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye Yeşilay Malatya Şubesi Başkanı Dr. İbrahim Keleş, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasir Furkan Çağın, öğretim üyeleri, öğrenciler ve konuklar katıldı.Panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilay’ın ve Genç Yeşilay Topluluğu’nun yapmış olduğu ve hala yapmakta olduğu çalışmaları takdir ettiğini ve her zaman destekçileri olacaklarını belirtti.Rektör Kızılay “Güçlü ve bilimsel yöntemlerle bağımlılığı önlemek, bağımlı olanları kurtarmak için doğru ve bilimsel yöntemlerle mücadeleye devam edeceksiniz. Ben de rektör olarak tüm ekibimle, yönetimimle yanınızdayım. Bu tür çalışmaları destekliyoruz. Bu güzel çalışmalarınızla sizlere başarılar diliyorum. Çok güzel sonuçlar alacağınızdan eminim” şeklinde konuştu.Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Muhsin Hancı ise, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin edindiği birikim ve kültür ile hep daha iyiyi hedefleyerek yoluna yılmadan devam etmekte olduğunu belirterek, Genç Yeşilay Topluluğu’nun gerçekleştirmekte olduğu projelerden kısaca bahsetti.Türkiye Yeşilay Cemiyeti Malatya Şubesi Başkanı Dr. İbrahim Keleş, ise Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin tarihi geçmişinden, faaliyetlerinden, şubelerinin faaliyetlerinden ve projelerinden kısaca bahsetti. Gençlerin faaliyetlere katılım gösterdikleri zamanlarda yaptıkları faaliyetlerden çok daha fazla keyif aldıklarını belirten Keleş, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için değişik alanlarda yarışmalar düzenlendiklerini, şubelerinin ortak organizasyonlar yaparak gençleri çeşitli kamplara götürdüklerini söyledi.‘Alkol Bağımlılığının Psikososyal Etkileri’ adlı sunumu yapan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Birgül Cumurcu ise, alkol bağımlılığının psikososyal etkileri hakkında bilgi verdi.Alkolün bütün sarhoşluk yapan maddelerin başında geldiğini ifade eden Cumurcu, “Kişiler, bağımlılık yapıcı maddeye sigarayla başlamakta, sonrasında alkole geçmekte ve daha sonrasında ise bağımlılık yapıcı çok daha ağır maddelere geçmektedir. Günümüzde dünyada ve ülkemizde oldukça yaygınlaşan çok daha ağır zararları olan, öldürücü, tek kullanımda şizofreni gibi psikotik hastalıklar yapan maddelere artık gençlerimiz çok rahat ulaşabilmektedir” şeklinde konuştu.Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin alkollü içki tükettiğini ve bunların yaklaşık 76 milyonunun ise alkol bağımlısı olduğu kaydeden Cumurcu, “Alkol oranı azalmaya başlamakla birlikte yerini başka şeyler almaya başladı. İşte daha kolay ulaşılabilinen daha ucuz maddeler, gençlerin daha rahat ulaşabileceği, ticaret amacıyla kullanılabilen ve bir kesimin de bu maddelerin satışıyla çok büyük paralar elde ettiği maddeleri gençlerimize sunarak bunlar üzerinden para kazanma girişimleri oldukları görülmektedir. Ülkemizde 17 milyon civarında alkol kullanan kişi bulunmaktadır. Alkolü ilk kullanma yaşı maalesef indiğini görebilmekteyiz” ifadelerine yer verdi.Alkol bağımlılığının genetik bağlantılarla geçebileceğini söyleyen Cumurcu, “Ailede alkol kullanan birilerinin olması o ailedeki çocukların ve gençlerin de alkol kullanma olasılığının yüksek olabileceği anlamına gelebileceği görülmektedir” ifadelerini kullandı.‘Alkol Bağımlılığının Organik Etkileri’ adlı sunumunu yapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Y. Furkan Çağın’da alkol tüketiminin insan sağlığı üzerindeki risklerini anlattı.Çağın “İçki şişede durduğu gibi durmuyor ne demek, Alkolün tolerans gösteren bir madde olduğu biliniyor yani bugün bir kadehle mutlu olan insan yarın iki kadeh, üç kadeh, dört kadeh içmeyeceğini kimse garanti edemez” diye konuştu.Konuşmalarının ardından İnönü Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu’nun Yeşilay Haftası kapsamında düzenlediği “Alkol Çözüm Değil, Derdin Kendisidir” sloganı ile alkol bağımlılığı konulu deneme yarışması ödül töreni düzenlendi.Editör: Bahar Yüksel