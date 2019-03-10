​Eğlence Mekanında Katliam! 14 ölü, 5 yaralı

Maseli Grup Mekana Zorla Girdi

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Guanajuato eyaletinin Salamanca kentindeki La Playa isimli eğlence mekanına gerçekleştirilen saldırı bir grup maskeli adamın mekana zorla girmesi ve ayrım gözetmeden ateş açmaya başlaması ile meydana geldi. Güvenlik birimlerinin iddiasına göre saldırganlar bir minibüsle olay yerinden ayrıldı. Saldırının nedeni tam olarak açıklanmazken uyuşturucu kartelleri arasındaki hesaplaşma olabileceği üzerinde duruluyor.Editör: Bahar Yüksel