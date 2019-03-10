Eylemcilerden, Ezana Saygısızlık

Dün akşam Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadının, ıslıklı protestosu ezan esnasında da devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ezana saygısızlık olarak görüldü ve büyük tepki topladı.





Ezan Esnasında Susmadılar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında İstiklal Caddesi'nde yürüyen eylemciler ıslıklı protestolarına ezan sırasında da devam etti. Eylemcilerin ezan esnasında susmamaları saygısızlık olarak yorumlanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.





Editör: Bahar Yüksel