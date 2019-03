​Erdoğan, Milletimiz Asla Taviz Vermez

“SİYASET; İNSANLARI ORTAK DEĞERLER, İDEALLER ETRAFINDA BİR ARAYA GETİRME SANATIDIR”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Elazığ mitingine katıldı. İstasyon Meydanında düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Elazığlıları selamlayarak başladığı konuşmasında, iki yıl önce son mermisine kadar teröristlerle çarpışarak büyük bir katliamı engelleyen şehit Fethi Sekin'i de ana ocağında rahmetle yâd ettiğini söyledi.Elazığ’a 14 ay sonra tekrar geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta, iftiracı müptezellere edep dersi, ahlak dersi, insanlık dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. 31 Mart'ta, dörtlü yalan çetesine dürüstlük dersi vermeye can atan gakkoşlar var. 31 Mart'ta Kandil'in mızıkacılarına sandıkta millî şamarı indirmeyi iple çeken bir El Aziz var. Bu meydanda yalan yok, bu meydanda iftira yok, bu meydanda sadece aşk var, samimiyet var” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlıların her zaman “önce millet”, “önce memleket” diyerek kendilerine destek verdiğini, son olarak 24 Haziran seçimlerinde şahsına yüzde 70 oy oranıyla destek çıktıklarını anlatarak tüm Elazığlıları teşekkür etti.Türkiye'nin değişik yerlerinde Elazığlıların bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki vatandaşlardan değişik şehirlerde yaşayan hemşerilerini arayarak 31 Mart’ta AK Parti’ye ve Cumhur İttifakına destek istemelerini söyledi.Siyasetin bir yarış, rekabet mücadelesi olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette sözün gücüyle kalplerin kazanılacağını, siyasetin de insanları ortak değerler, ortak idealler etrafında bir araya getirme sanatı olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin ayrıştırmak için değil, birleştirmek, kutuplaştırmak için değil, gönülleri buluşturmak için yapılacağını vurgulayarak, “Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırmanın aracı hâline getiriyorsa PKK’nın desteklediği HDP gibi. Açık söylüyorum, onlar bu millete ihanet içindedir. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim insanımız basiret ve feraset sahibidir. Bizim insanımız kime oy vereceğini, kime yetki vereceğini, kimi yeri zamanı gelince sandıkta tasfiye edeceğini çok iyi bilir. Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla prim vermez. Bu millet bölücülerle iş birliği yapıp, millî iradeye tünel kazılmasına asla göz yummaz. Benim milletim projeye oy verir, esere oy verir, doğruluğa, dürüstlüğe, samimiyete oy verir. Benim milletim hizmet siyasetine, kardeşlik siyasetine, birlik beraberlik siyasetine oy verir. Benim Elazığlı kardeşim vicdan terazisinde her şeyi en hassas biçimde tartar, ölçer, biçer ona göre de kararını verir. Bu millet kendini hafife alanı, aşağılayanı, azarlayanı, milletin aklıyla, hafızasıyla alay edeni er ya da geç ama mutlaka sandığa gömer. Biliyorsunuz biz CHP’nin başındaki zatın yalanlarıyla uğraşıyoruz. CHP Genel Başkanının akşam başka, sabah başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Bay Kemal’in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı, hanımefendi de katıldı, bir diğeri de katıldı. HDP’li eş başkanlar bir taraftan, hanımefendi diğer taraftan sürekli iftira. Dağdan aracılarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil’in mızıkacıları bize saldırıyor” değerlendirmesinde bulundu.Muhalefet partilerinden birinin kadın genel başkanının Denizli’deki mitinginde vatandaşları ‘Cumhurbaşkanının teröristler dediği Denizliler’, Aydın’daki mitinginde ise Aydınlıları ‘Cumhurbaşkanın terörist dediği efeler’ diyerek selamladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. Elbette biz bunların şaka diyerek paçalarını sıyırmaya çalıştığı iftiralarla, bühtanlarla şu anda mahkemeye verdim, mahkemede hesaplaşacağız, oradan da bir şeyler muhakkak gelecek. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok, çünkü o milletvekili de değil, onunla hemen hesaplaşacağız, onun hesabı ağır olacak” ifadelerini kullandı.“İşte muhalefet bu. Muhalefetin seviyesi, kapasitesi, çapı bu. Bunlardan ne köy olur ne de kasaba” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan partilerin tek amaçlarının koltuklarını, çıkarlarını ve rant kapısı olarak gördükleri ellerindeki belediyeleri korumak olduğunun altını çizdi.HDP’li yönetici ve milletvekillerinin terör örgütü PKK’yı öven ve eylemlerine destek veren ifadeleri ile terör örgütünün Kandil’deki elebaşının HDP’ye destek isteyen açıklamalarının yer aldığı görüntüleri vatandaşlara izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:“Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye’de Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Karadeniz’imiz var, Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, Ege’miz var, Marmara’mız var, ama Kürdistan diye bir bölge yok. Sen Kürdistan’ı çok mu seviyorsun? O zaman Kuzey Irak’ta Kürdistan var buyur oraya git, defol, defol oraya git. Bak Kürdistan diyor, onunla omuz omuza yürüyorsun hanımefendi. Sen Erdoğan’ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin, edemeyeceğin için de bunun bedelini ödeyeceksin ödeyeceksin. Senin ortağın o da ödüyor işte, sende ödeyeceksin. HDP ödeye ödeye zaten bitmiyor o da ödeyecek. Bak şu anda birileri cezaevinde süre dolduruyor, FETÖ’cüler dolduruyor, aynı yola sen de düşebilirsin. Niye? Çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın, yalan söyleyemezsin, asla söylemediklerimle bana iftirada bulunamazsın. Türkiye yolgeçen hanı değildir, bir hukuk devletidir.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete hizmet etmekten başka gündemleri olmadığını, gönüller yaparak, gönül kazanmaya çalıştıklarını anlatarak, “Evet, bizler de sizin için taşına, toprağına kurban olduğumuz vatanımız için gece gündüz demeden ter döküyoruz” dedi.Elazığ’a 17 yılda 14 milyar lira yatırım yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim, sağlık, ulaşım, spor, altyapı, toplu konut, restorasyon ve sosyal yardım alanlarında yapılanları anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 38 yataklı Elazığ Şehir Hastanesi’nin hizmete girdiği müjdesini vererek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde idaresindeki hastanelerin durumunu gösteren görüntüleri vatandaşlara izletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halep oradaysa, arşın işte SSK Genel Müdürü Bay Kemal’in olduğu yerde. Kuyruksa kuyruk, sefaletse sefalet, rezaletse rezalet, ölüleri dahi rehin aldılar. Ya bu adam nasıl bu ülkede siyaset yapıyor? Benim CHP’ye gönül veren kardeşlerim bu adama nasıl oy veriyor ya nasıl oy veriyor?” ifadelerini kullandı.Mardin’de vatandaşlarla buluşmasında Mardin’e yapılacak hızlı tren projesini anlattığını, daha sonra ise bir HDP yöneticisinin ‘Mardin’in diyor hızlı trene ihtiyacı mı var? Ne gerek var Mardin’e hızlı trene’ dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim milletim hâlâ bu adamlara niçin oy veriyor diye şaşıyorum. Biz hizmet götürüyoruz, hızlı tren benim Kürt kardeşime çok mu? Ahmet, Mehmet kardeşim, Ayşe, Fatma kardeşim yani bunlar niçin hızlı trene binmesin?” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda Elazığlı çiftçilere 888 milyon lira tarımsal destek verdiklerini, Türkiye genelinde bu yılın Ocak, Şubat döneminde çiftçilere toplam 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptıklarını aktararak Mart ayı içerisinde 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi daha yapılacağını, böylece yılın ilk üç ayında çiftçilere 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlayacakları bilgisini paylaştı.Elazığ’a bir endüstriyel tasarım merkezi kuracaklarını, Elazığ’da nitelikli iş gücü ve yenilikçi girişimci yetiştirme merkezi tesis edileceğini ve Doğukent mahallesinde bir fuar merkezi kurulacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı girişimcilere 4,2 milyar lira yatırım teşviki vererek 10 bin 750 kişilik ilave istihdam oluşturduklarını, şehirdeki yaklaşık 24 bin iş yerine toplam 623 milyon liralık SGK prim teşviki verdiklerini sözlerine ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Elazığ’ı, Elazığlıyı destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Hamdolsun desteklerimizin meyvelerini özel sektörümüzün son zamanlarda burada yaptığı yatırımlarla alıyoruz. Özel sektör firmalarımız tekstilden turizm, elektrikli motordan hayvancılığa, jeotermalden evet kerevit işlemeye kadar farklı alanlarda binlerce Elazığlıya istihdam sağlayacak projelere imza atıyor. Tüm bu yatırım hamlelerinin artarak devam etmesi için 31 Mart’ı başarıyla atlatmamız lazım” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan 31 Mart’ta muhakkak sandığa giderek oy vermelerini isteyerek AK Parti’ye destek istedi.Editör: Bahar Yüksel