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Bu haber 09 Mart 2019 23:12:01 Tarihinde eklenmiştir.

Hekimoğu,Vatandaş Ekonomik Olarak Zor Durumda

Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu ve beraberindekilerin bugünkü adresleri adeta Şanlıurfa’nın ekonomisine yön veren ve birçok insana iş kapısı olan yerler oldu.

Hekimoğu,Vatandaş Ekonomik Olarak Zor Durumda

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına son sürat devam eden ve vatandaşlardan almış olduğu güçle çalışmalarına aralıksız bir şekilde sürdüren Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, vatandaşların da değişimden yana olduğunu ifade etti.Başkan Adayı Hekimoğlu, bugün seçim gezilerine başta İmam Keskin Buğday Pazarı, Zahireciler Borsası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının ardından Perşembe pazarında bulunan esnafları ziyaret ederek adete ekonominin direk vatandaşlara sirayet etmiş yerleri kendi gözlemleri ile gündemi takip etti.



Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu,beraberindeki Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte bugünkü ilk durakları Akçakale Yolu üzerinde bulunan İmam Keskin Buğday Dernek Pazarı Başkanı Kemal Uflaz ve esnaflar oldu, burada Dernek Başkan Uflaz’ı ziyaret ettikten sonra burada bulunan esnaflardan da bilgi aldı esnaflarda ekonomikkrizin olmasından dolayı işlerinin durgun olduğunu belirtiler.Başkan Adayı Hekimoğlu ve beraberindekilerin daha sonraki durağı ise Zahireciler Borsası Başkanlığı olduğu Hekimoğlu ve beraberindekilerin ikinci durağı Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan oldu, Hekimoğlu burada Başkan Turan’dan ekonomik olarak bilgiler aldıktan sonra burada bulunan esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyerek onlardan işler hakkındabilgi aldı.



Buradan ayrılan Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu ve beraberindekilerin durağı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı oldu, Hekimoğlu burada makamında ziyaret etmiş olduğu Başkan İbrahim Halil Peltek’ten oda hakkında genel bilgiler aldıktan sonra iş adamlarının yaşamış olduğu sorunlar ve sıkıntıları bildiklerini ifade ederek ülke olarak ekonomik bir kriz yaşadıklarını ve bu krizden dolayı da birçok insanın etkilendiğini dedi.Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu’nun diğer bir durağı ise şehitlik Çamlıkta verilen barış yemeği oldu. Başkan Adayı Hekimoğlu burada daha önce aralarında husumet bulunan Tammah şuk ve Bakış ailelerinin arasında yapılan barış yemeğine katılarak buradan ayrıldı.  


 
Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu ve beraberindekilerin son durağı ise Perşembe pazarı oldu. Perşembe pazarında bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçim çalışmaları için destek ve dualarını istedi.



 
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