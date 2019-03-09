Canpolat’tan Haliliyelilere Teşekkür;

Şanlıurfa’mıza Ve Türkiye’ye Hayırlı Olsun

Ev Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

-“Miting bitti, çalışmalara devam”AK Başkan adayı Canpolat, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen Göbeklitepe'nin resmi açılış törenine de katıldıklarını hatırlatarak, “Göbeklitepe'yi 2019 yılı ilan eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Göbeklitepe Turizm Yılı Şanlıurfa’mıza ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Turizmde altın yılımızı yaşayacağız inşaallah. Allah’ın izni, vatandaşlarımızın da destekleriyle 31 Mart seçimleri sonrası göreve layık görüldüğümüzde bizde Haliliye Belediyesi olarak sınırlarımız içerisinde olan Göbeklitepe için elimizden geleni fazlasıyla yerine getireceğiz inşaallah” dedi.Seçim çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, “Bizleri onurlandıran ve şevkimizi arttıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhteşem mitingi seçim çalışmalarımıza ev ziyareti ve Seçim büromuzdaki misafirlerle sohbet ederek devam ettik. Değerli eşim ile birlikte Haliliye Kadın Kollarımızın düzenlediği ev toplantısına katıldık. Şimşek ailesinin ev sahipliğinde hanım kardeşlerimizle istişarelerde bulunduk. Misafirperverliği için ev sahibimize teşekkür ederiz” diye konuştu.Daha sonra Seçim Bürosuna geçen AK Başkan adayı Canpolat, orada bulunan sevenleriyle bir süre sohbet ettikten sonra Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ile beraber Ulubağ Mahalle Muhtarı İsmail Kılıç’ı ziyaret ederek hasbihal ettiler.