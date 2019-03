Bozova Ak Başkan Adayı Aksoy, Gönülleri Fethediyor

Hizmet Ve Projeleri Tek Tek Seçmenlere Anlatıyor

Çocukların Gönüllerine Yaşlıların Duasını Alıyor

Memleket İşi, Gönül İşi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Kırsal Mahallelerinden başta Yaylak Mahallesi olmak üzere Eskin Mahallesi ve bağlı mezraları olan Selamet ve Tekin mezrası, Atgüden Mahallesine bağlı Üçdirek mezrası ve diğer tüm kırsal mahallelerinden gece gündüz demeden seçim çalışmalarını sürdürüyor.AK aday Aksoy ile birlikte İlçe Başkanı Süleyman Deveci, Belediye Meclis üyesi ve meclis üye adayı Hüseyin Çetiner ve mahalle temsilcileri ile birlikte ev ev, kapı kapı dolaşarak 7’den 70 herkesin gönlünde taht kurmak ve oylarını almak için seçim çalışmalarını sürdürüyor.AK Parti Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy, seçim çalışmalarında ayrıca yapacağı hizmet ve projeleri de tek tek seçmenlere anlatıyor.AK Parti Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, gittiği her eve yaşlıların duasını çocukların ise, gönüllerini fethediyor.AK aday Aksoy kırsal mahallelerde seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken. Her evin kapısını her kişinin gönlünü kazanma adına seçim çalışmalarını sürdürüyor.Seçim çalışmalarına son ana kadar devam edeceklerini belirten AK Parti Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy, “31 Mart seçimleri sürecinde milletimizin her bir ferdine ulaşıp kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. İktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlatan tek partinin AK Parti olduğunu anlatıyoruz. Memleket işi, gönül işi diyerek, ‘Gönül Belediyeciliği’ ile AK Parti olarak milletimizin hizmetine talibiz. Büyükşehirlerimizde ilçelerimizde kazanacağımız her başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır” dedi.