Bozova Ak Başkan Adayı Aksoy, Gönülleri Fethediyor

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Kırsal Mahallelerinden başta Yaylak Mahallesi olmak üzere Eskin Mahallesi ve bağlı mezraları olan Selamet ve Tekin mezrası, Atgüden Mahallesine bağlı Üçdirek mezrası ve diğer tüm kırsal mahallelerinden gece gündüz demeden seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Hizmet Ve Projeleri Tek Tek Seçmenlere AnlatıyorAK aday Aksoy ile birlikte İlçe Başkanı Süleyman Deveci, Belediye Meclis üyesi ve meclis üye adayı Hüseyin Çetiner ve mahalle temsilcileri ile birlikte ev ev, kapı kapı dolaşarak 7’den 70 herkesin gönlünde taht kurmak ve oylarını almak için seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy, seçim çalışmalarında ayrıca yapacağı hizmet ve projeleri de tek tek seçmenlere anlatıyor.
Çocukların Gönüllerine Yaşlıların Duasını AlıyorAK Parti Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, gittiği her eve yaşlıların duasını çocukların ise, gönüllerini fethediyor.
AK aday Aksoy kırsal mahallelerde seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken. Her evin kapısını her kişinin gönlünü kazanma adına seçim çalışmalarını sürdürüyor.
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