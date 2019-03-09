AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız’dan Şanlıurfalılara Teşekkür

Teşekkürler Şanlıurfa



Ak Partinin Temelinde Belediyecilik Var

İmparator İbrahim Tatlıses’e Teşekkürler

-“Vatandaşımız Sorunları Kimin Çözeceğini Çok İyi Biliyor”Şanlıurfalı hemşehrileriyle bir kere daha gurur duyduklarını belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Şanlı şehrimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yine her zamanki gibi bağrına bastı. Yiğit Şanlıurfalı hemşehrilerimize ve AK Parti teşkilatlarımıza bu coşkulu katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyük mitingle yine görüldü ki, vatandaşlarımız sorunları kimin çözeceğini çok iyi biliyor” dedi.AK Partinin temelinde belediyecilik olduğunu hatırlatan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Belediyecilik AK kadrolara Cumhurbaşkanımızın mirasıdır. Büyükşehir, İlçe ayırımı yapmadan, vatandaşın taleplerini anında yerine getirecek sistemi hayata geçireceğiz. Çünkü AK Partinin temelinde belediyecilik var. Büyükşehir, küçük şehir ayırımı olmayacak ve bunu vatandaşa yansıtmayacağız. Gezip dolaşıyoruz, vatandaşla hemhal oluyoruz. Görüyoruz ki; vatandaş kararını çoktan vermiş. AK Partili Belediyeler olarak vatandaşımızı mahcup etmeyecek hizmetlere imza atacağız. AK Partili Belediye Başkanlarımız uyumlu olacak, sorunların takipçisi olacak ve sorunları bir bir çözecekler. Zaten vatandaşımız sorunları kimin çözeceğini çok iyi biliyor. Şanlıurfalı hemşerilerimize güveniyorum. Biliyoruz ki, onlar da AK Partiye, AK adaylarımıza güveniyor ve inanıyor” diye konuştu.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen Büyük Şanlıurfa mitingi için memleketine gelen hemşehrimiz İmparator İbrahim Tatlıses ile bir araya geldiklerini belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Şanlıurfa’mızın ismini sadece Türkiye’ye değil, dünyaya en iyi şekilde duyuran değerli ünlü sanatçı hemşehrimiz İmparator İbrahim Tatlıses’e teşekkür ediyoruz. Mitingimiz kendileriyle biraz daha güzelleşti.