Şurkav’dan “Birbirimize Misafir Olalım” Projesi

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı’nın (ŞURKAV), sosyal sorumluluk programı kapsamında hazırladığı “Birbirimize Misafir Olalım Projesi”nin ilk kafilesi Şanlıurfa merkeze geldi.İlk önce Göbeklitepe’yi ziyaret eden çocuklar bir alışveriş merkezinde yemek yedikten sonra arkeoloji ve mozaik müzesini gezecekler. Halilürrahman gölü gezisinden sonra ev sahibi öğrencilerle zaman geçirmek için ailelerine teslim edilecekler. Köylü çocuklar 10 Mart 2019 Pazar günü saat 15.00’e kadar misafir oldukları evde zaman geçirecekler. 16 Mart 2019 tarihinde ise ev sahibi çocuklar misafir ettikleri çocukların köylerinde misafir edilecekler. Proje, Mart ve Nisan aylarında toplam 4 kafile ile devam ettirilecek.