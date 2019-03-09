Erdoğan,Diploma Avcılığı Yaparak Kariyer Peşinde Koşan Değil, İlim Ve Hikmet Arayışında Olan Bir Gençlik İstiyoruz

“Gençlerimiz Zihnini Kiraya Vermemeli”

“Gençlerimiz İçinden İstanbul’u Fetheden Fatih’ler Çıkacaktır”

“Vatan-Millet Düşmanlarına Kaptıracak Tek Bir Gencimiz Yok”

“Türkiye’nin S-400 Hava Savunma Sistemini Hangi Şartlarda Aldığı Açıkça Ortadadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Seyrantepe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen “TÜGVA 5. Gençlik Buluşması”nda gençlere hitap etti.Buluşmayı gerçekleştiren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticilerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 81 vilayeti ve yurt dışında çok hayırlı hizmetlere imza atan vakfın faaliyetlerini çok yakından takip ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, amaçlarının dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa savunan bir gençliğin önünü açmak ve daima hakkın ve adaletin tarafında olan bir nesli Türkiye’ye kazandırmak olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Elinde taşla, silahla, sopayla, faydasız şeylerle değil; kitapla, bilgisayarla gezen, kafasını boş işlerle değil planla, projeyle meşgul eden, yüreği heva ve hevesle değil inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, insana “sarf malzemesi” gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, kendilerini kullanılacak bir meta-araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler. Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalıdır; kimseye zihnini kiraya vermemelidir. Diploma avcılığı yaparak kariyer peşinde koşan değil, hakiki manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik istiyoruz. Hepsinden önemlisi imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz. Bunun için 40 yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz.”Türkiye’ye saldıranların özellikle gençleri hedef almasının çok bilinci bir strateji olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllar boyunca bu ülkede kimi zaman sağcı-solcu dediler, kimi zaman Alevi-Sünni dediler, kimi zaman ilerici-gerici dediler, kimi zaman Türk-Kürt dediler; ama her seferinde nesilleri mahvettiler. En son FETÖ hadisesi bize bir değil, birkaç nesle mal oldu. Aynı şekilde PKK da bu milletin birkaç neslinin heba olmasına yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çok güçlü bir insan kaynağına ihtiyacı olduğuna işaret ederek, hiçbir vatan evladının terör örgütleri, ihanet çeteleri, suç yapıları tarafından ellerinden koparılmasına rıza göstermeyeceklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu gençlerimiz içinden Peygamber Efendimiz uğruna kendi hayatını hiçe sayacak Hazreti Ali’ler inşallah çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Kudüs’ü Haçlılara mezar eden Selahattin-i Eyyubi’ler çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden İstanbul’u fetheden Fatih’ler çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Çanakkale’de bir Gazi Mustafa Kemal, Kutül Amare’de, İstiklal Harbinde düşmanın yüreğine korku salacak nice kahramanlar çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Hasan Tahsin gibi tek kurşunla İzmir’de özgürlük ateşini yakan, Ömer Halisdemir gibi tek kurşunla darbecilerin oyunlarını bozan yiğitler çıkacaktır.”“Bu gençlerimizin içinden Nobel ödülü alan Aziz Sancar’lar çıkacaktır. Bu gençlerimizin içinden dava ateşimizi körükleyen Necip Fazıl gibi, Arif Nihat Asya gibi şairlerimiz çıkacaktır” diyerek konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu gençlerimizin içinden dünya çapında edebiyatçılar, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, matematikçiler, kimyacılar, doktorlar, mühendisler çıkacaktır. Dolayısıyla, bizim vatan-millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bizim vandallara, sokak çetelerine, bütün bunlara kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Bizim 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur. Hepsine de aynı hassasiyetle sahip çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, amaçladıkları gençliğin inşasını başararak, önce 2023 hedeflerine ulaşacaklarını ardından da 2053 ve 2071 vizyonlarını gençlere emanet edeceklerini belirterek, gençlere asla kendilerini küçümsememeyi öğütledi.Gençlerin Türkiye’den başlayarak tüm dünyayı değiştirebileceğine olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece bölgesinin değil dünyanın yükselen gücü hâline gelmesinde gençlerin çok büyük katkıları olduğunu söyledi.“Şayet yeteri kadar gücünüz varsa, üzerine bir de iman ve ahlak eklediğinizde bunu hayırlı hizmetlere dönüştürebiliyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, imansız ve ahlaksız gücün zulme, hoyratlığa, haydutluğa, pervasızlığa gidebildiğini sözlerine ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, gücün hayırlı kullanımının örneği ise, İsrail tam tersi bir örnektir. Biz, güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz. Bunun için ne diyoruz? ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz. Bunun için ‘Kudüs kırmızıçizgimizdir’ diyoruz” diye konuştu.Türkiye, kendi ayakları üzerinde yükselmeye başladıkça hakkı ve hakkaniyeti daha gür sesle ifade etme imkânı bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan rahatsız olanların da eski günlerdeki gibi kendi gemilerini yürütmenin gayreti içinde olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında “Amerika’nın S-400’lerle ilgili tavrı, bunun bir örneğidir. Türkiye’nin bu hava savunma sistemini niçin aldığı, hangi şartlarda aldığı, ne şekilde kullanacağı açıkça ortadadır. Bu konunun, ne NATO’yla, ne F-35 projesiyle, ne Amerika’nın güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını, işin erbabı olan herkes biliyor. Peki, buna rağmen S-400 konusunda niçin ülkemizin üzerine böylesine hoyrat bir şekilde geliniyor? Çünkü mesele başka… Mesele S-400 değil, Türkiye’nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.Türkiye’deki bazı çevrelerin de Türkiye aleyhine estirilen rüzgârlara nefes verdiğini, destek çıktığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Türkiye, istiklali ve istikbali için girdiği, 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir. Bugün bize S-400 aldığımız için böylesine yüklenenlerin, daha dün ülkemiz topraklarına teröristlerin roketleri, bombaları yağdığında mevcut sistemleri nasıl toparlayıp götürdüklerini unutmadık” değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracını taleplerinin “maalesef Kongre müsaade etmiyor” denilerek geri çevrildiğini anımsatarak, “Ne oldu sonra? Biz insansız hava aracını yaptık mı? Yaptık. Silahlı insansız hava aracını yaptık mı? Yaptık. Şimdi daha da ileri modelini yapıyoruz” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda 76 olan üniversite sayısını 205’e çıkarttıklarını, 81 vilayetin tamamında üniversitelerin açıldığını ve üniversite öğrencilerine verilen 45 lira bursu 500 liraya çıkardıklarını anlatarak, gençlerden kendilerine sağlanan imkânların kıymetini bilmelerini istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ben sizlere güveniyorum. Bugün burada karşımda, ‘kim var’ diye seslenildiğinde, sağına ve soluna bakmadan ‘ben varım’ diyen dava ahlakının sahibi bir gençlik gördüğüm için Rabbime hamd ediyorum.”Editör: Ahmet Şen