Aydınlık Bu Saatten Sonra Kandirilmaya Gelemeyiz

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık beraberinde CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir ve İl Saymanı Ahmet Budak ile şehir hastanesinin yerini yerinde inceledi.Aydınlık, Cumhurbaşkanın yanlış yönlendirildiğini belirterek, Sözde Şehir hastanesinin inşaat alanı olan arazinin piknik alanından başka bir şeyin olmadığını ve hastanenin yapılmadığını söyleyerek artık kandırılmalara gelemeyeceklerini söyledi.Aydınlık konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;“Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa’daki Konuşmasında 1700 yataklı Şehir Hastanesinin İnşası devam ediyor dedi. Bizde bugün kontrol etmeye geldik, İl Başkanımız ve il başkan yardımcımızla birlikte geldik yerini kontrol etmeye ama biz burada boş bir arazi görüyoruz. Herhalde bu taşlar Kardiyoloji bölümü, o taşlar Dahiliye bölümü ben bu arazi de onu görüyorum. Değerli hemşerilerim, biz siyaset yapıyoruz onun için bugün burayı kontrol ettik, değerli hemşerilerimizin hastanenin yapılmadığını görsünler diye. Sayın Cumhurbaşkanım sizleri yanlış yönlendiriyorlar bu memleket hepimizin bu saatten sonra kandırılmaya gelemeyiz.” Dedi.Editör: Ahmet Şen