Ceylan Köyü'nden Menderes Atilla'ya Güçlü Destek

Bizim Yaptığımız Ortada Peki Ya Onların Ki?

Utanmadan Yalan Söylüyorlar

Halkı Tehdit Edemezsin

Hdp Adayı İle Ak Parti Adayının Fikri De Zikri De Aynıdır

Ceylan Köyünün geçmişten bugüne Atilla ailesinin yanında yer aldığını belirten Menderes Atilla, "Ceylan köyü bugün Demokrat PARTİYE destek olma adına ceylanlar gibi koşa koşa geldi ve bizlere destek oldular." dedi."Hizmetin, huzurun ve kardeşliğin adı Atilla'dır" diyen Menderes Atilla, "Babamız Seydo Atilla, hiç kimseye ayrımcılık yapmadan herkese evinin ve gönlünün kapısını açtı. Herkese eşit davrandı. Bugün bizler çocukları olarak aynı mantıkla yolumuza devam ediyoruz. Seydo Atilla da 80'lere kadar. Daha sora ağabeyim Mehmet Atilla, belediye başkanlığı yaptı ve Ceylanpınar'a en büyük hizmetleri getirdi. 90'larda kimse kanalizasyon nedir bilmezken ağabeyim Ceylanpınar'a kanalizasyon yaptı. Şu anki belediye binasını, Hal Pazarını, İlçe mezarlığını TİGEM'le kavga ede ede Mehmet Atilla yaptı. Güneydoğu'da beton yol bilinmezken Ceylanpınar'da beton yol yaptı. Mehmet Atilla'dan sonra 10 yıl boyunca taş üzerine taş konulmadı. Ak Parti belediye başkan adayı Abdullah Aksak'ın ağabeyi de belediye başkanlığı yaptı. Abdullah Aksak da çıksın desin ki benim ağabeyimde belediye başkanlığı yaptığında şunları şunları yaptı. Ama diyemezler neden? Çünkü hiç bir şey yapmadılar. Ondan sonra HDP bu memlekette 10 yıl belediye başkanlığı yaptı. HDP döneminde de her gün kepenk kapatmalar, polislerle çatışmalar. Milletin huzuru kalmadı. HDP döneminde kilitli parke taşı çalışması yapıldı ama nasıl? Bir sokağa kilitli parke taşı yapılacaksa orada ölçüm yapıyorlardı bir masraf çıkarıyorlardı o mahalleye diyorlardı bu kadar para belediyeye öderseniz sokağınızı caddenizi kilitli parke taşı yaparız. Bunun adı belediyecilik değildir." diye konuştu.50 yılda getirilmeyecek hizmetleri 5 yılda Ceylanpınar'a kazandırdığını ifade eden Atilla, "İlçenin en büyük sorunu tapu sorunu idi ve topu sorununu biz çözdük. Göçerlerin tapu sorununu da biz çözdük. Bundan 3 ay öncesine kadar da kadastro çalışması yapıldı. Şu anda tapular hazırlanıyor. Yakın bir tarihte müracaat edeceksiniz ve tapularınızı alacaksınız. 3 yıl tapuların çıkması için uğraştık. En son Cumhurbaşkanımız Maliye bakanıma fırça attı ve tapular için çalışma başlatıldı. Tabi ki bu işler kolay olmuyor. Alt yapımız yoktu. Kadastro çalışmaları yapıldı. Her tespit edilen yere parsel numarası verildi. Şu anda çalışmaların sonuna gelindi. Geçenlerde AK Parti Ceylanpınar adayı sosyal medyadan utanmadan paylaşım yapıyor ve diyor ki Ceylanpınar'ın tapu sorunun çözdük. Bu bir emek hırsızlığıdır. Bunların genetiğinde var. Hırsızlık sadece bir insanın cebinden para çalmak değildir. Bu bir emek hırsızlığıdır. Ben, Meclis üyelerimiz, Cumhurbaşkanımız 3 yıl uğraştık. Çalışmalar yapıldı, tapular dağıtılacak ama şimdi adam çıkmış diyor tapu sorununu biz çözdük. Yazıklar olsun size. Geçmişte yaptıkları bir hizmet yok. Bugün de yok yarın da olmayacaktır. Yine hizmetin adresi Atilla ailesi ve demokrat parti olacaktır." şeklinde konuştu.Ak Parti adayının kurumlarda çalışan işçileri tehdit ettiğini ve oy devşirmeye çalıştığını belirten Atilla, "Size siyasi bir ders vereyim. Halk tehdit edilemez. Milleti tehdit edemezsin. Halkı tehdit edersen korkudan gelip ekmek parası için sana evet dese de perdenin arkasında sana gereken dersi verir. Siyaset işi gönül işidir. Sevmeden bir şey olmaz. Bakın şu anda iktidar değiliz. Ama partimiz dolup taşıyor. Çünkü bu gönül işidir. İnsanları seveceksin. İnsanlara hizmet edeceksin. Halkı tehdit etmeyeceksin. Sandıkta bu halk sana 1 Nisan şakası yapar." dedi.Ak Parti Belediye Başkan adayının 15 yıldır HDP'yle beraber olduğunu, HDP'yi desteklediğini, hiç bir zaman AK Partili olmadıklarını anlatan Menderes Atilla, şu çarpıcı cümleleri kulandı:"AK Parti adayının hiç bir vizyonu yok. Hani bir söz var ya, diyor yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ben yaptıklarımızı rahatça sayıyorum. Onlar hiç bir şey sayamazlar. Onların yolu belli. Bugün AK Parti yanlış ellerde. Ak Parti işgal edilmiş. Kendi gençlik kolları başkanlarını bile tahammül edemediler. Adayın kardeşleri ve yeğenleri gençlik kolları başkanını darp ettiler. BU mu sizin kardeşliğiniz, bu mu insanlık? Oradaki Ak Parti gençlik kolları başkanına, parti yönetimine güvenmiyorlar, hain gözüyle bakıyorlar. Atilla burada belediye başkanı olmadan önce Ceylanpınar'da kepenkler kapatılıyordu, insanların evleri kundaklanıyordu. Ama Atilla belediye başkanı olduktan sonra bu olayların hiç birisi olmadı. Huzuru getiren Menderes Atilla'dır. bu memlekettin huzuru kaçmasın diye Atilla, göğsünü mermilere siper etti. Şu anki Ak Parti belediye başkan adayı 2014 belediye seçimlerinde neredeydi? Akrabalarınla beraber HDP'ye gitmediniz mi? Bıji apo demediniz mi? Bugün mü ak partili oldunuz. Kökünüzü biliyoruz. Ne olduğunuzu biliyoruz. Bu halk da ne olduğunuzu biliyor. HDP kazanırsa bu memleketi yine eski günlerine dönecek, AK Parti adayı kazanırsa yine aynı şeyler yaşanacak. Çünkü HDP adayı ile AK Parti adayının fikri de zikri de aynıdır. 2004 yılında ak parti adayının ağabeyi belediye başkanlığını kaybetti. Aradan 15 yıl geçti. Soruyorum 15 yıl boyunca bu kadar seçim geçti. Aksak ailesi AK Partinin önünde çekilmiş bir tek fotoğraf paylaşsın. Ancak paylaşamazsınız çünkü sizler HDP'deydiniz. Bu numaraları halkımız yutmaz."