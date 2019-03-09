Urfa Şehir Hastanesinin Yeri Piknik Alanı Oldu

2 Yıl Sonra Hizmete Gireceği Söylenmişti



Hastaların Birçoğu Tedavi İçin Şehir Dışına Gidiyor.

8 Mart dünya kadınlar günü miting için Urfa’ya gelen Ak Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingde Şanlıurfa şehir hastanesinin 2 yıl sonra hizmete gireceğini söylemesine rağmen bugün yerinde ziyaret etmiş olduğumuz Şanlıurfa şehir hastanesinin yerinde adeta yeller esiyor. Şanlıurfalıların piknik alanı haline gelmiş olan Şanlıurfa şehir hastanesinin yerinde hiçbir şey yapılmamış durumda. Ortada inşaat diye bir şey söz konusu değil.Şanlıurfalılar Cumhurbaşkanı tarafından yanlış bilgilendiriliyor. Burada kasıtlımı yoksa ihmalkârımı bilinmiyor. Yerinde ziyaret etmiş olduğumuz Şanlıurfa şehir hastanesizinin yerini Urfa.com editörleri tarafından ziyaret etmiş olup çekimleri kendi gözlerimizle gözlemledik. Burada adeta insanlar piknik yapıyorlar. Yani ortada herhangi bir şehir hastanesi yokÖte yandan başta Mersin, Adana ve Yozgat’tın bırakın hastasını öğrenci ve nüfus sayısı Şanlıurfa’dan az olan illerin bile şehir hastanelerinin temeli atılıp faaliyete girmiştir. Daha öncede Özel OSM hastanesi, Ursu hastanesi Edessa hastanesi SGK tarafından kapatılmıştır. SGK Şanlıurfalıları adeta cezalandırıyor. Hastaların birçoğu tedavi için şehir dışına gidiyor.Editör: Ahmet Şen