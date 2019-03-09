Urfalı Esnaftan Kadınlara Jest

Dünyanın her noktasında farklı şekillerde kutlanan 8 mart dünya kadınlar günü urfanin hemen hemen her yerinde kutlandı. Çeşitli indirimler hediyeler kadınlara karanfil takım etmeler derken urfali bir esnaf da kadın müşterilerine kadayıf ikram ederek kutladı.
2 Kadına 1 Tepsi Kadayıf İkramında BulunduŞanlıurfa çarşısında iş yeri bulunan esnaf, çarşının müdavimi olan 2 kadına 1 tepsi kadayıf ikramında bulundu. Esnafın kadınlar gününde yaptığı bu jesti görenler esnafı tebrik ederken, kadınlar da kendilerine kadayıf ziyafeti çektirdiği için teşekkürlerini sundu.
Editör: Ahmet Şen
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