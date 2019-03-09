Urfalı Esnaftan Kadınlara Jest

2 Kadına 1 Tepsi Kadayıf İkramında Bulundu

Dünyanın her noktasında farklı şekillerde kutlanan 8 mart dünya kadınlar günü urfanin hemen hemen her yerinde kutlandı. Çeşitli indirimler hediyeler kadınlara karanfil takım etmeler derken urfali bir esnaf da kadın müşterilerine kadayıf ikram ederek kutladı.Şanlıurfa çarşısında iş yeri bulunan esnaf, çarşının müdavimi olan 2 kadına 1 tepsi kadayıf ikramında bulundu. Esnafın kadınlar gününde yaptığı bu jesti görenler esnafı tebrik ederken, kadınlar da kendilerine kadayıf ziyafeti çektirdiği için teşekkürlerini sundu.Editör: Ahmet Şen