Özyavuz’dan Harranlılara Teşekkür Mesajı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan Şanlıurfa programında Harran vatandaşları yüzlerce araçtan oluşan bir konvoy ile Şanlıurfa Harran cumhur ittifakı Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz’u yalnız bırakmayarak ona destek verdiler.Özyavuz,Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN'ın bugün yapılan Şanlıurfa programında bizleri yanlız bırakmayan Harran'lı binlerce kardeşime teşekkür ederim."BEKA İÇİN MİLLİ KARAR CUMHUR İÇİN İSTİKRAR" dediEditör: Ahmet Şen