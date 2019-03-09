Yaşlı Kadını Gelini Boğarak Öldürmüş

- 83 yaşındaki kadının cinayetine 5 tutuklama
- 5 yıl önce ortadan kaybolan yaşlı kadının cinayet zanlısı olarak 5 kişi tutuklandı
5 yıl önce Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde bir anda ortadan kaybolan Hacer Cengiz’in soruşturmasını tekrar açan jandarma ekipleri korkunç bir cinayeti aydınlattı. Olayın peşini bırakmayan jandarma, yaşlı kadının torunun ifadesinden yola çıkarak köy kırsalında arazide iş makineleriyle ceset arama çalışması yaptı. Yaklaşık 2 gün süren arama çalışmaların ardından ekipler cesede ulaştıktan sonra kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin annesi H.U. ile gelinin babası A.U.’yu gözaltına aldı. Sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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