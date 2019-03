Koca, Sağlıkta Denetim Mekanizmalarının Güçlendirileceğini, Bunun İçin ‘Yapay Zekâ'nın Devreye Sokulacağını Söyledi.

32 Şehir Hastanesi Yapılacak



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini, bunun için ‘yapay zekâ'nın devreye sokulacağını söyledi. Koca, başta obezite, katarakt ve sezaryen ameliyatları olmak üzere bütün sağlık hizmetlerinin dijital onaydan geçeğini belirtti. Muhalefet tarafından dillendirilen “şehir hastanelerinde hasta garantisi olduğu” söylentilerine de tepki gösteren Bakan Koca “Hasta garantisi diye bir şey söz konusu değil” dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Koca, başta şehir hastaneleri olmak üzere sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca özetle şunları söyledi:Şehir hastaneleri, branş eksikliğinin ve teknoloji yetersizliğinin olmadığı, kadro anlamında bir eksikliğin yaşanmadığı, bu noktada hastanın başka bir merkeze gönderilmeyip hassasiyetle tedavisinin yapıldığı bir hastane olacak. Şehir hastanelerini markalaştırmak istiyoruz. Toplamda 32 hastane yapmayı planlıyoruz. Hedef 44 bin yatak. 9 hastane açıldı, 13 hastanenin inşaatı devam ediyor.Şehir hastaneleriyle birlikte yönetim şeklini de değiştirdik. Tepede koordinatör başhekimin olduğu, koordinatör başhekim yardımcılarının 10'a kadar çıkabildiği, altında idari ve mali direktörlerin olduğu ve hastanelerin de birer başhekiminin olduğu bir yönetim şekli getirdik.Hizmetin son noktası olmayı hedefleyen şehir hastanelerinin bir başka hedefi de eğitimin ve araştırmanın da zirvesi ve son noktası olmak. Bunun için de bir kararname ile düzenlenme yapıldı. Şehir hastaneleri eskiden sadece bir üniversite ile iş birliği veya protokol yapabiliyordu. Artık birden fazla üniversite ile iş birliği yapılabilecek. Böylece nitelikli insan kaynağının olduğu üniversitelerle iş birliğinin önünü açtık.Kazakistan ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden şehir hastanesi (Mersin'dekine benzer) talebi var. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda imzalar atılabilir. Hastane dışında sistemin transferi ile ilgili de yoğun talepler var. Malezya, ücret mukabilinde bizden komple sistemimizi ve devamında hizmeti talep etti. Sağlık turizmi ile ilgili Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ni kurduk.ABD'de şu an sağlık giderlerinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı 17,3. OECD'nin 9,3. Türkiye'nin ise 4,5. Dünya, sağlık giderlerini sürdürebilmek için daralma yolunu tercih ederken biz her geçen gün bunu genişletiyoruz. Dünyada sağlık hizmetlerinde her şeyden, bizde ise sadece poliklinik hizmetlerinden katılım payı alınıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde üzerinde en çok durdukları konulardan birinin yapılan hizmetin, konulan tanının, yapılacak işlemin doğruluğunun teyidi olduğunu söyledi. Koca, bununla ilgili özellikle yapay zekâ ve büyük veriyi daha çok kullanma noktasında yoğun bir gayret ve çaba içinde olduklarını kaydetti.Bakan Koca “Özellikle obezite ameliyatlarında da endikasyonu koymak anlamında, çünkü bizim bir algoritmamız var hangi durumda bu ameliyat yapılabiliriz biz biliyoruz. Bunun dijital ortama taşınarak geri planda yapay zekâ ile bir onay mekanizmasının devreye girmesini istiyoruz. Ve bununla ilgili şu an çalışıyoruz. Çok uzun sürmez. Benzer şekilde katarak ve sezaryeni de çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki gibi sağlıkta yüzde 73 memnuniyet oranı olan bir ülke olmadığını belirterek, şu bilgileri paylaştı: Sağlık kapsayıcılığında dünyada bizim gibi tüm nüfusunu kapsayan bir sağlık sistemi yok. Hekim sayısında 2025 yılına kadar OECD ortalamasına kapatabilecek bir noktadayız. Şu an tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı 85 bin. Bu endekslerde giderek açığımızı kapatıyoruz. Şehir hastanesine gelen hastaların şaşkınlığını gördüm. “Bizden ücret alınmayacak mı?” diye soranlar vardı. Bu kadar modern ileri teknoloji ile donatılımmış hastanelerde diğer hastanelerde verdiğiniz hizmet gibi, ekstra ücret almadan hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Böyle örnekler kolay değil. Nitelikli dediğimiz, yani tuvaleti, banyosu olan odaların oranı yüzde 7 idi. Şimdi yüzde 70'e çıktı. Biz bunu 2023'te tuvaleti banyosu olmayan odamız kalmayacak.Editör: Ahmet Şen