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Bu haber 09 Mart 2019 12:45:14 Tarihinde eklenmiştir.

Ağzıyla Kuş Tutsa da Ak Partiye Giremeyecek

Cumhurbaşkanı Şanlıurfa mitinginde bu can bu bedende oldukça bu trenden inen bir daha asla binemez dedi.

Ağzıyla Kuş Tutsa da Ak Partiye Giremeyecek

Son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre AK Parti'nin belediye başkanlığı vermediği Mehmet Özyavuz, Harran vatandaşlarına  “bana oy verin seçilirsem AK Parti'ye geçeceğim” diyerek oy istediğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Şanlıurfa mitinginde AK Parti’yi hançerleyen bir daha asla AK Parti’de görev alamayacağını kesin ve net ifadelerle açıkladı. Artık Mehmet Özyavuz’a AK Parti'nin kapıları kesinlikle kapatıldı.

 

Perşembenin Gelişi Çarşambadan Bellidir

Zaten yıllardır iki dönemdir belediye başkanlığı yapmasına rağmen hala Harran’ı köy görünümünden kurtaramayan Mehmet Özyavuz, hasbelkader seçilirse arkasına hektar desteğini almadan Haranı hak ettiği yere ulaştırmak bir yana daha da geriye götürecektir.buda çok zayıf bir ihtimal der ki perşembenin gelişi çarşambadan bellidir haramlar da bugün Cumhur ittifakına destek vererek AK partinin mitingine katıltılarak büyük bir kalabalık oluşturuldu. Buda Harran da Cumhur ittifakı ortak aklın hakim olduğunu gösteriyor.



 
 

Erdoğan ,Mahmut Özyavuz’u Yanından Ayırmadı

Cumhurbaşkanı mitingde Cumhur ittifakının adayı Mahmut Özyavuz’u yanından ayırmadı. zaman zaman ikilinin sohbet ettiği de görüldü. Cumhurbaşkanı bu hal ve hareketleriyle Harranlılara Cumhur ittifakının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Harran sonu belli olmayan karanlık yollara maceraları atılmayacak Türkiye'nin bu sıkıntılı döneminde Cumhurbaşkanına gereken desteği verecek gibi görünüyor. Hal böyleyken Cumhur ittifakı iktidarında gücünü yanına alarak Harran’da turizm açısından eğitim açısından altyapı açısından sosyal donatı açısından eksikliklerini daha kolay bir şekilde daha emin bir şekilde çözebilir. Bugün mevcut başkan köyleri 35 kamyon Mucur’da gönderse taziye evine 35 klimada gönderse Harranlı zaten hakkı olan bu hizmeti alıp oyunu da Cumhur ittifakına ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına verecek gibi görünüyor.
 



Editör: Ahmet Şen
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