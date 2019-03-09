Serhat Erdem, Türkiye Gündemine Oturdu

Miting Alanında Boy Gösteriyorlar

Belediye Başkanı Belediyeye Uğramıyor

Bu Yapılan Vicdansızlıktır

Kimse Zorla Mitinge Götürülemeyecek

Belediye meclis üyesi olduğu günden bu yana mevcut belediye başkanlarının sayısız usulsüzlüklerini dosya halinde ortaya koyan Serhat Erdem, bu sefer de sıra dışı bir denetleme ile gündeme geldi. Karaköprü Belediyesine seçim çalışmaları kapsamında bir ziyaret gerçekleştiren Erdem, karşısında ne bir müdür ne de bir personel görebildi.İlk başlarda duruma anlam veremeyen Serhat Erdem belediyenin ıssız binasında bulduğu bir personele ‘Herkes nerede, neden burası bomboş’ diye sorunca hayatının tabiri yerindeyse şokunu yaşadı. Erdem, “Bütün belediye personeli görevinin başında olması gerekirken Belediye Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Adayı Metin Baydilli ile birlikte miting alanında boy gösteriyor” dedi.Türkiye’de hiçbir zaman bu kadar gevşek bir belediyecilik anlayışının olmadığını belirten Erdem, “Belediye Başkanı Sayın Metin Baydilli ve belediye personeli görevlerinin başında olup halka hizmet etmesi gerekirken tam tersine belediyeye uğramayı unutmuşlar. Kendilerini asli görevleri olan hizmete davet ediyorum.”diye konuştu.Bir belediye Başkanının görevinin hizmet olduğunu belirten Erdem, “Ben Serhat Erdem olarak belediye başkanı seçildiğim takdirde; bütün personelimin iradesine saygılı olacağım. İnsanları ekmeği ile korkutarak miting alanlarına götürmek vicdansızlıktır. Bu aynı zamanda insan haklarına aykırı bir durumdur.” diyerek tepki gösterdi.Erdem’in gösterdiği tepki ulusal ve yerel anlamda sosyal medyada geniş yankı bulurken, “Hiç kimse belediye işçilerini zorla mitinglere götüremeyecek. Ben başkan olursam herkes kendi işini yapacak. Kimse işinin başından ayrılmayacak. Herkes saatinde işine gelecek ve saatinde de çıkacak.”şeklinde konuştu.Erdem’in açıklaması Twitter’da ulusal anlamda 598 bin takipçi sayısına sahip ‘kaç saat oldu’ adlı hesapta paylaşınca Türkiye gündemine oturdu.Editör: Ahmet Şen