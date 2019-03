​AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül’den Kadınlar Günü mesajı;

Sağlıklı bir kadın, sağlıklı bir toplum demektir

Bizi biz yapan kadınlarımızdır

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.AK aday Av. Beyazgül mesajında, toplumun temel taşı olan kadınlarımızın toplumsal konumunu yükseltmek için herkese iş düştüğünü ve sağlıklı bir kadının sağlıklı bir toplum demek olduğunu söyledi.AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Sağlıklı bir kadın, sağlıklı bir toplum demektir. Eğitimli bir kadın, eğitimli çocuklar demektir. Ekonomik gücü olan bir kadın, daha sağlıklı aileler, daha müreffeh bir toplum demektir. Hepimiz bu bilinçle çalışmalı ve kadınlarımızın, kızlarımızın önündeki tüm engelleri teker teker kaldırmalıyız. Kadın anadır, bacıdır, eştir. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; bilhassa, insanlığa yönelik suç olarak gördüğümüz kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Her şeyden önce bir zihniyet değişimini gerektiren bu sorunun çözüme kavuşturulması için Devlet ile birlikte Üniversitelere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına da çok önemli görevler düşüyor. Medeniyet değerlerimizden, tarih ve kültürümüzden aldığımız güçle bu sorunu da aşacağımıza inanıyoruz” dedi.Kadınların hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe güvenle bakmalarının, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin mutluluğuna ve başarılı olmalarına bağlı olduğunu belirten AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Dünyada demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle kadın hakları mücadelesinde ciddi mesafeler alındığını hemen herkes görüyor. Türkiye'nin de kadın hakları alanında gerçekleştirdiği reformlarla dünyada kendine önemli bir yer edindiği bir gerçektir. Dünya Kadınlar Günü ülkemiz içinde de kadın haklarının kazanılması, iyileştirilmesi için konunun gündeme gelmesinde de önemli bir gün. Kazanılan deneyimlerin, tüm ülke sathına yayılması için yılda bir gün olsa da Dünya Kadınlar Günü bizim için ayrı bir önem taşıyor. Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum” diyerek ülkemizdeki ve dünyadaki bütün kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutladı.