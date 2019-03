​Büyükelçi Önen’den Dünya Kadınlar Günü mesajı;

Sağlıklı bir kadın, sağlıklı bir toplum demektir

Hanımlar, Allahü Teâlâ’nın emanetidir

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.Pekin Büyükelçimiz Emin Önen mesajında, toplumun temel taşı olan kadınlarımızın toplumsal konumunu yükseltmek için herkese iş düştüğünü ve sağlıklı bir kadının sağlıklı bir toplum demek olduğunu belirterek, “Nasıl ki bir kuş tek kanatla uçamazsa, kadınların toplumsal yaşama tam katılım sağlamadıkları bir Türkiye de, tam potansiyelle ilerleyemez. Çocuklarımızın vatana, millete hayırlı evlatlar olarak yetişmesinde çok büyük rol oynayan, toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan kadınlarımız daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur” dedi.Pekin Büyükelçimiz Önen, “Sağlıklı bir kadın, sağlıklı bir toplum demektir. Eğitimli bir kadın, eğitimli çocuklar demektir. Ekonomik gücü olan bir kadın, daha sağlıklı aileler, daha müreffeh bir toplum demektir. Hepimiz bu bilinçle çalışmalı ve kadınlarımızın, kızlarımızın önündeki tüm engelleri teker teker kaldırmalıyız. Kadın anadır, bacıdır, eştir. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; bilhassa, insanlığa yönelik suç olarak gördüğümüz kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Her şeyden önce bir zihniyet değişimini gerektiren bu sorunun çözüme kavuşturulması için Devlet ile birlikte Üniversitelere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına da çok önemli görevler düşüyor. Medeniyet değerlerimizden, tarih ve kültürümüzden aldığımız güçle bu sorunu da aşacağımıza inanıyoruz” diyerek ülkemizdeki ve dünyadaki bütün kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutladı.Kadınların hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe güvenle bakmalarının, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin mutluluğuna ve başarılı olmalarına bağlı olduğunu belirten ÇHC Pekin Büyükelçimiz Emin Önen şöyle dedi;“Dünyada demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle kadın hakları mücadelesinde ciddi mesafeler alındığını hemen herkes görüyor. Türkiye'nin de kadın hakları alanında gerçekleştirdiği reformlarla dünyada kendine önemli bir yer edindiği bir gerçektir. Dünya Kadınlar Günü ülkemiz içinde de kadın haklarının kazanılması, iyileştirilmesi için konunun gündeme gelmesinde de önemli bir gün. Kazanılan deneyimlerin, tüm ülke sathına yayılması için yılda bir gün olsa da Dünya Kadınlar Günü bizim için ayrı bir önem taşıyor. Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum.”Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçimiz Emin Önen, Dinimizin kadına çok değer verdiğini ve hayatın her alanında, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu, Müslümanlıkta kadının sultan olduğunu belirterek, “İslamiyet’ten önce kadının hiç değeri yoktu. Araplar, kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Müslümanlık gelince bu kötü âdetler son bulmuştur. Dinimiz kadına çok değer vermiş, erkeğe de çok mesuliyet yüklemiştir. Her kadın, bir erkeğin ya kızıdır, ya kardeşidir yahut hanımı veya annesidir. Kadınlara kötü şeyler reva görülmemeli, onlara layık olduğu değer verilmelidir. Bu vesileyle kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü candan kutluyorum” diye konuştu.Büyükelçi Önen; kadınların annelerimiz, bacılarımız, hanımlarımız olduğu vesilesiyle Sevgili Peygamberimizin de; “Cennet anaların ayakları altındadır”, “Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür”, “Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allahü Teâlâ’nın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin” hadislerinin dikkate alınarak kadınlarımıza gereken önemin verilmesi gerektiğini belirtti.Bilindiği gibi; Avrupa’dan gelen “Anneler - Babalar günü” gibi günleri kutlamak âdettir. Yani, âdette bid’attir. Âdette bid’at olduğu ve zararlı olmadığı, çirkin ve dine aykırı yönü bulunmadığı için, anneler babalar, kadınlar günü tertip etmekte ve hediye vermekte mahzur yoktur. Zira kadınlar da zamanı geldiğinde birer annedir. Anneleri senede bir gün yerine her gün hatırlamak, onlara hizmet etmek, ölmüşlerse dua etmek, hayır hasenatta bulunmak gerekir.