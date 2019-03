​AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Zeynel Abidin Beyazgül’den seçim açıklaması;

Seçim çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyoruz

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da AK Parti Belediyeciliği konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. AK Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, memleket işi, gönül işi diyerek, gönül belediyeciliği ile AK Parti olarak milletimizin hizmetine talib olduklarını söyledi.Düzenli olarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Partili belediyelerimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın Seçim Manifestosu olarak 11 başlıkta ifade ettiği ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz. Mahalli seçimlerde partimizin elde edeceği güzel neticeler, Türkiye’yi her alanda hedeflerine ulaştıracak çalışmalarımızda bize moral desteği verecektir. Büyükşehirlerimizde, ilçelerimizde kazanacağımız her başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır” dedi.31 Mart seçimleri sürecinde milletimizin her bir ferdine ulaşıp kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını belirten AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Seçim gecesi zaferi milletimizle paylaşarak yeni bir heyecanla daha çok çalışacağız. İktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlatan tek parti AK Partidir. Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; potansiyeli olan her ilimizin dünya çapında marka şehir haline dönüşme çabasına destek verdik. İşte Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesi de bu ölçüde Şanlıurfa’mızı dünya markası haline getirmemize katkı sunacaktır. Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oyunu almaktır. Şehirlerimizi, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerlerimizle yoğrulmuş daha çok hizmetle donatacağız” digye konuştu.Memleket işi, gönül işi diyerek, ‘Gönül Belediyeciliği’ ile AK Parti olarak milletimizin hizmetine talib olduklarını belirten AK Başkan adayı Av. Beyazgül, “Mahalli seçimlerde partimizin elde edeceği güzel neticeler, Türkiye’yi her alanda hedeflerine ulaştıracak çalışmalarımızda bize moral desteği verecektir. Büyükşehirlerimizde, ilçelerimizde kazanacağımız her başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır” diyerek yarın şehrimize teşrif edecek olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14.00'teki Büyük Şanlıurfa Mitingine tüm halkımızın davetli olduğunu söyledi.