​TBMM İdari Amiri Doç. Dr. Halil Özcan 1 günde 3 ilçeyi dolaştı;

Başkan adayı Beyazgül ile durum değerlendirmesi

Mazot ve Gübre desteklemelerinden kesinti yapılmayacak

1 günde 3 ilçe ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bir günde 3 ilçeyi gezerek AK Partiye dua ve destek isteyen TBMM İdare Amiri AK Vekil Özcan, Şanlıurfalıların rahat olmasını ve kazanın Şanlıurfa olacağını söyledi.‪Yarın (8 Mart 2019 Cuma günü) Şanlıurfa’da olacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için son hazırlıkları gözden geçirdiklerini belirten TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, “Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Av. Zeynel Abidin Beyazgül ile durum değerlendirmesi yaptık. Şanlıurfa rahat olsun. Kazanan Şanlıurfa olacak. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; çevreye saygılı şehirler ile rabbimizin bize emanet ettiği tabiat içinde, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat süreceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.‬Şanlıurfa genelinde hemen her ailenin sitem ettiği DEDAŞ yetkilileriyle görüştüklerini belirten TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan, “Yaptığımız girişimler sonucu çiftçilerimizin Mazot ve Gübre desteklemelerinden kesinti yapılmayacaktır. Daha önce kesilenler iade edilmeyecektir” diye konuştu.TBMM İdare Amiri AK Vekil Özcan, “Yoğun bir Eyyübiye merkez Şelale, Yenice Cadde, Ceylanpınar, Harran ve Akçakale kırsal programından sonra gecenin bu saatinde Harran İttifak Bürosunu ziyaret ederek başkan adayımız Mahmut Özyavuz’la durum değerlendirmesi yaptık. Durmak yok yola devam. Harran Aşağı Kesmekaya ve Doğu Kesmekaya köylerini de ziyaret ettik. Akçakale ilçesi Pekmezli, Bulutlu ve Yeşiltepe’deki seçmenlerle bir araya geldik. Ceylanpınar Büyük Çaylı köyünü ziyaret ettik. Harran ilçesi Tanınmış ve Başak köylerini ziyaret ettik. Yoğun bir Eyyübiye, Ceylanpınar, Harran ve Akçakale kırsal programından sonra gecenin bu saatinde Harran ittifak bürosunu ziyaret ederek başkan adayımız Mahmut Özyavuz’la durum değerlendirmesi yaptık” diyerek hemşehrilerinin rahmet ve bereket ayı üç ayların müjdeleyicisi mübarek Regaib Kandilini tebrik ederek, bu mübarek günün ailelerine, aziz milletimize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.