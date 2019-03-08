​AK aday Canpolat, Reise hazırlanırken seçim çalışmalarını sürdürüyor;

Ziyaretlerimiz sürüyor

TÜMSİAD’a teşekkürler

Ev ziyaretlerine devam

AK Vekil Açanal, Seçim Bürosunda

Dostluk ve kardeşliğe vesile olsun

Seçim çalışmalarıyla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, “‪İpekyol caddesindeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. ‬‪El ele vererek Haliliye’mizi hep birlikte çok daha güzel günlere taşıyacağız. Ziyaretler sırasında Güneydoğu Tv ailesini de ziyaret ettik. Bir süre fikir alış verişinde bulunarak sohbet ettik. Daha sonra AK Parti Haliliye kurucu İlçe Başkanımız İbrahim Halil Kızılelma’yı ziyaret ettik. Teşkilatımız ve meclis üyesi adaylarımızla birlikte Haşimiye esnafımızı ziyaret edip 31 Mart seçimleri için desteklerini istedik. Çarşı esnafımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. ‬‪Sıkmadık el, alınmadık gönül bırakmayacağız Allah'ın izniyle.‬‬‬ Açıksu caddesindeki Esnaf ve vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Halkımızı kucaklamaya devam ediyoruz” dedi.‬‬‬AK Başkan adayı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, İlçe Başkanı Süleyman Aksu, ilçe teşkilatı ve Belediye Meclis üyesi adaylarımız ile birlikte istişare toplantısı icra ettiklerini ve sonrasında TÜMSİAD’ı ziyaret ederek Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını söyledi.Ev ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Haliliye Belediye Başkan adayı Canpolat, “Ulubatlı mahallemizde Kabak ve Erişmiş ailelerine konuk olduk. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sırrın mahallemizde hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek 31 Mart seçiminin önemini anlattık. Desteklerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Hamza Ateş’i ziyaret ederek, hasbihal ettik. İlgi, alaka ve desteklerinden dolayı Ateş ailesine teşekkür ederiz” diye konuştu.Gecenin sonunda Seçim Bürosuna geçen Canpolat, kendilerini ziyarete gelen Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal ve büroda bulunan dostlarıyla bir araya gelerek hasbihal ettiklerini, ilgi, alaka ve samimiyetlerinden dolayı hemşerilerine teşekkür ettiğini söylediAK aday Canpolat, “Mübarek üç ayların müjdecisi, Ramazan ayının habercisi ve pek çok ihsanın sahibi Regaib Kandilli'nin tüm insanlık için barış, dostluk ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum” diyerek hemşehrilerinin Regaib Kandilini kutladığını belirtti.