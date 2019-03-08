​Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Anlamlı Ziyaret

“Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ailesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu göstermek adına, Şanlıurfa İli Karaköprü Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan kadınlar ve çocuklar ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyarette; kadınlara karanfil takdim edilerek çocuklara da çeşitli hediyeler verilmiştir.



Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı olarak, “Doğumdan Ölüme Kadar Hayatın Her Anında Varlıklarını Hissettiğimiz, Bizi Biz Yapan Değerli Kadınlarımızın Bu Özel Gününü Canı Gönülden ve Yürekten Kutluyoruz.”











Editör: Bahar Yüksel

“Her yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, kadınlarımızın yanında ve destekçisi” diyen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı şu açıklamada bulundu;