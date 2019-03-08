​Karaköprülüler Seçime Yatırılan Milyonları Sordu

Başka hesaplar da mı var?

Aradaki para nereden karşılanacak?

Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile siyasi parti adaylarının reklama milyonlarca para yatırdığını ve bunun getirisinin sadece seçim kazanmak mı yoksa başka hesaplarında mı olduğunu sormuştu.Erdem’in bu açıklamasının üzerine Karaköprülü gençler çektikleri videolar ile harcanan reklam paralarının adayın kazandığı takdirde alacağı toplam maaşın onlarca katı olduğunu belirterek, “Bu paralar nereden karşılanacak.” diye sordu. Gençler siyasilerin sadece belediye başkanı maaşı almak için mi yoksa başka hesaplar için mi milyonlarca para döktüğünü sordu.Videoda konuşan gençler, bir belediye başkanı görev süresi boyunca 540 bir lira toplam maaş alacak. Ama seçim süreci boyunca harcadıkları reklam parası en az 2 milyondur. Peki soruyoruz; arada giden 1 milyon 460 bin lira nereden karşılanacaktır. Bu insanlar sadece bizlere hizmet etmek için mi bu kadar para harcıyor” diyerek cevap beklediklerini ekledi.Editör: Bahar Yüksel