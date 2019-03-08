​Nusret Yaptı Yapacağını, Bugüne Özel Kadınlara Ücretsiz

Nusret’ten Tüm Kadınlara Ücretsiz menü

Dünyanın farklı ülkelerinde şubeleri olan ve bu şubelerde birçok ünlü ismi ağırlayan tuz olan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları şubelerine davet etti.Hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis edecek olan Nusret Gökçe, Instagram hesabından, "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz tüm kadınları bekliyorum" notunu paylaşarak tüm kadınları restoran şubelerine davet etti.