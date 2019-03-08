Bu haber 08 Mart 2019 14:25:55 Tarihinde eklenmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Köyde Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu kırsal Mahallesi'nde kıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını kırsal mahallede kıldı
Erdoğan, Uğurlu Mahallesi’nde Cuma Namazı Kıldı
Mitinge katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını GAP Havalimanı yakınında bulunan Karaköprü ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi'nde kıldı. Mahalleye giden Erdoğan, namazı cemaatle birlikte kıldıktan sonra Şanlıurfa il merkezine doğru hareket etti.
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