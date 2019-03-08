​Dünya Lideri Erdoğan, Kadim Şehir Şanlıurfa’da

Dünya Liderimiz Kadim Şehir Şanlıurfa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’ya teşrif etti. Ak Parti seçim mitingi dolayısıyla Şanlıurfa’ya gelen Erdoğan’ı karşılamaya birçok heyet gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenmek üzere Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı'na gelen Erdoğan’ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı, Emniyet Müdürü ve yetkililer karşıladı.Karşılamaya gidenler arasında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi;“Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı GAP havaalanında karşıladık. Dünya Liderimiz Kadim Şehir Şanlıurfa'da.” Açıklamasında bulundu.