​Eyyübiye Ak Parti Gençlik Kolları’ndan Gençlere Büyük Jest

İlk Defa Oy Kullanacaklar

Eyyübiye Ak Parti Gençlik Kolları gençlere büyük jest yaptı. 18 yaşını doldurmuş ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan gençleri unutmayan Eyyübiye Ak Parti Gençlik Kolları, gençleri ziyaret ederek doğum günlerini kutladı.Eyyübiye Ak Parti Gençlik Kolları, “Gençlerimiz ilk defa oy kullanacaklar” deyip “Yönetim kurulu üyelerimiz 31’mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan genç kardeşimizin doğum günü’nü kutlayıp. Mutlu sağlıklı uzun ömür dileyip hasbihal ettik.” İfadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel