​Siverek İlçe Yönetimi, Kadınları Unutmadı

Siverek Ak Parti İlçe Yönetimi, Siverekli kadınları ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı.
Kadın Kültür Merkezleri Ziyaret EdildiSiverek Ak Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Siverek’te faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezlerini ziyaret etti.
Ak Parti Kadın Kolları ilçe Yönetimi ziyaretleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;
“İlçe Başkanımız Nedim Lale , Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Çakmak Ve Yönetim Kurulumuzla birlikte Kadın Kültür Merkezlerini ziyaret edip karanfil dağıttılar”
Editör: Bahar Yüksel
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