​Siverek İlçe Yönetimi, Kadınları Unutmadı

Kadın Kültür Merkezleri Ziyaret Edildi

Siverek Ak Parti İlçe Yönetimi, Siverekli kadınları ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı.Siverek Ak Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Siverek’te faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezlerini ziyaret etti.Ak Parti Kadın Kolları ilçe Yönetimi ziyaretleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“İlçe Başkanımız Nedim Lale , Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Çakmak Ve Yönetim Kurulumuzla birlikte Kadın Kültür Merkezlerini ziyaret edip karanfil dağıttılar”Editör: Bahar Yüksel