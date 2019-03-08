​Vekil Yıldız’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Yıldız’dan kadınlara Mesaj

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Milletvekili Yıldız, "Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:"Bundan yüzyıllar önce İslam Dininin Yüce Peygamberi ’Veda Hutbesi’nde insanların birbirleri üzerinde olan haklarından ve özellikle de kadınların haklarından tarihi anlamda ilk kez resmi olarak bahsetmiş ve 1400 yıl önce kadın hakları ile ilgili ilk yazılı kuralları oluşturmuştu. Yine 20. yüzyılın başında Ulu önder Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur.Bütün insanlık olarak, duygu dünyamıza bir göz atacak olduğumuzda, kadınlarımızın, fiziksel olarak narin yaradılışlarının altında aslında, engin bir dayanıklılık, üretkenlik ve derinlik barındırdıklarını görmek, hiç de zor olmayacaktır. Bu özelliklerinden dolayı, kadınlarımız insanlığın kalbi, duygusu, estetiği, hatta hayatın temel anlamlarındandır.Kadınlarımıza yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirilebildiğinde, tüm kız çocuklarımız eğitimin her seviyesinden yararlanabildiğinde, geleceğe daha güvenle bakabileceğimiz muhakkaktır.Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda bizden desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."Editör: Bahar Yüksel