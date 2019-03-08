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Bu haber 08 Mart 2019 13:15:16 Tarihinde eklenmiştir.

​2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti

Facebook, son 2 yılda 15 milyon ABD’li kullanıcı kaybetti.

​2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti

Geçtiğimiz yıl yaşanan skandal ve sızıntılar sosyal medya ağı Facebook'a kan kaybettirdi.

Facebook, 2 Yılda 25 Milyon Kullanıcı Kaybetti

Edison Research tarafından Ocak ve Şubat ayında yaşı 12 olan bin 500 genç arasında yaptığı sosyal medya kullanımı sonuçlarını yayınladı. Pazar araştırma şirketi Edison Research tarafından paylaşılan son verilere göre, Facebook son 2 yılda 15 milyon kullanıcı kaybetti. Facebook'un ABD'li kullanıcı sayısının 2017'ye göre 15 milyon azaldığını ortaya koyan araştırma, 2017 yılında 12 yaşından büyük ABD'li kullanıcısı sayısının yüzde 67'den fazla olduğunu gösteriyor. 2018 yılında ise bu sayı yüzde 62'ye, 2019 yılında ise yüzde 61'e düştü. Yaşları 55 ve üzeri olan Facebook kullanıcılarında ise artış gözlemlenirken, 2017 yılında yüzde 49 olan kullanıcı sayısı 2019 yılında yüzde 53'e yükseldi. Sonuçlara rağmen, Facebook 12 yaş ve üzeri kullanıcılar arasından en fazla kullanılan sosyal ağ olarak kayıtlara geçti. 


 

Diğer Sosyal Medya Araçlarında da Düşüş Var

Facebook'un yanı sıra diğer sosyal medya ağlarında da düşüş gözlemleniyor. Araştırmaya göre,



12 ila 34 yaşları arasında 2017 yılında yüzde 36 olan Twitter kullanıcısı sayısı,



2019 yılında yüzde 29'a düştü. Son 2 yılda snapchat kullanıcılarının sayısı ise yüzde 62 olduğu kaydedildi. 


 

Yıldan Yıla Düşüyor

2015 yılında sosyal medya kullanıcılarının yüzde 65'inin diğer sosyal medya ağlarına oranla Facebook'u tercih ettiğini belirleyen araştırma, bu sayısının bu yıl için ise yüzde 52'ye düştüğünü gösteriyor. 2019 yılında Instagram kullanıcılarının sayısının yüzde 16, Snapchat kullanıcılarının ise yüzde 13 olduğu ifade edildi.  







Editör: Bahar Yüksel
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