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Bu haber 08 Mart 2019 12:45:03 Tarihinde eklenmiştir.

Alman Polisinin Yapamadığını Türk Polisi Yaptı! 300 Bin Almanı Dolandıran Örgüt Çökertildi

Almanya’da kapatıldıktan sonra Türkiye’de faaliyetlerine devam eden ‘çağrı merkezi’ üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 77 kişi gözaltına alındı.

Alman Polisinin Yapamadığını Türk Polisi Yaptı! 300 Bin Almanı Dolandıran Örgüt Çökertildi

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken şahısların 300 bin Alman vatandaşını 1,5 milyon euro dolandırdıkları öne sürüldü. Almanya‘da 'Traunstein Emniyet Müdürlüğü' tarafından dolandırıcılık yöntemi çözülemeyen suç örgütünü Türk polisi çökertti. 

Edinilen bilgiye göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler "ekonomik çıkar sağlamak amacıyla uluslararası faaliyet gösteren suç örgütü adına nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında Denizli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda toplamda 77 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 46'sı hakkında adli işlem yapılarak şüphelilerin ifadeleri alındı. Operasyon kapsamında yakalanan 18 şüpheli Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 6 şahıs tutuklandı, 7 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


 

Önce dolandırdılar sonra koruyalım deyip cihaz sattılar 

Şahısların Almanya‘da call center diye adlandırılan çağrı merkezi kurarak bu şirket aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetini yaptıkları ve Alman hükümeti tarafından şirketin kapatıldığı belirtildi. Şirketin banka hesaplarına el konulduğu aynı zamanda Türkiye‘de şubesi olan çağrı merkezinin buradan Almanya‘da yalnız yaşayan yaşlı Alman vatandaşlarını çağrı merkezi aracılığıyla "Türkiye‘den para kazandınız veya şu model araba kazandınız" diyerek aradıkları ve bunları almak için yüksek miktarda para havaleleri yaptırdıkları öne sürüldü. Bu yolla yüklü miktarda para alındığı ve mağdurların şikayetlerin artması üzerine şüphelilerin boş durmayarak, yeni sistemler geliştirdikleri kaydedildi. Özellikle şikayet edenleri ikinci kez dolandırarak mağdur eden şüphelilerin vatandaşlara bu kez de 100 euro'ya ‘istenmeyen telefonları önleme cihazı' sattıkları tespit edildi. Satılan aletlerin aslında işe yaramadığı öğrenildi.


 

Paraları banka hesaplarına ‘vergi ödemesi' adı altında yatırttılar 

Suç örgütü üyelerinin Alman vatandaşlarını Denizli ve Adana'daki çağrı merkezlerinden bir program vasıtasıyla Almanya numaraları kullanarak aradıkları mağdurlara ayrıca ikramiye kazandıkları söyleyip paraları, vergi ödemesi adı altında örgüt yöneticisi banka çalışanının belirlemiş olduğu hesaplara gönderttikleri aktarıldı. Mağdurlar tarafından gönderilen paraların yine banka çalışanı tarafından örgüte aktarıldığı belirlendi.

Şahısların yaklaşık 300 bin Alman vatandaşına bu sayede ulaştıkları ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon 500 bin euro'luk vurgun yaptıkları iddia edildi.
Baskınlarda ele geçirilen listeler dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi 

Operasyonda yapılan baskınlarda Alman vatandaşlarının isim, telefon ve doğum tarihlerinin yazılı bulunduğu dokümanlar, euro para birimiyle yazılı meblağların olduğu fatura ve dokümanlar, defterler içerisinde çok sayıda yabancı ülke banka hesap numaraları, Türk vatandaşlarına ait nüfus cüzdanları ve fotoğraflar ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında ayrıca inşaat ve iletişim şirketleri adına Almanya adreslerine kesilmiş faturalar, Almanca yazılı ve müşteriler ile konuşurken çağrı merkezi çalışanlarının konuşma metni olduğu değerlendirilen matbu metinler, Alman vatandaşları ile görüşen kişinin adı ve kullanıcı ismi, müşteri ismi, adresi, telefon numarası, elektrik ve gaz abone numaraları ve banka IBAN numaraları olan listelerin olması da dikkatlerden kaçmadı.



 

Alman polisinin çözemediği örgütü Türk polisi çözdü 

Öte yandan, suç örgütü üyesi şüpheli şahısların Almanya‘da 'Traunstein Emniyet Müdürlüğü' tarafından 300 bin Alman vatandaşını dolandırdığı ve 1.5 milyon euro dolandırdığı tespit edildi. Alman polisinin şüpheli şahıslar ve organize suç örgütünün yöntemlerini henüz çözemedikleri ve haklarında yakalamak için Avrupa çapında tutuklama kararı çıkartıldığı şeklinde haklarında haberler çıkarıldığı belirtildi.  




Editör: Bahar Yüksel
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