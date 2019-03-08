​Şanlıurfa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bekliyor! Miting Programı Açıklandı

Cumhurbalkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa Miting Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü miting programında Şanlıurfa var. Seçim çalışmaları kapsamında tüm Türkiye’yi gezerek halka seslenen Erdoğan, dünyanda yankı uyandıran ve son zamanlarda şehrimizde en çok konuşulan, tarihi yeniden yazdıran Göbeklitepe’nin resmi açılışına katılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,-Şanlıurfa'da saat 14.00'te düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.-Saat 16.30'da Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılış törenine katılacak.-Saat 18.30'da 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenecek "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması" programına katılacak.Editör: Bahar Yüksel