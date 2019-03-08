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Bu haber 08 Mart 2019 11:45:39 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan, Mardin Mitinginde Konuştu, Meral Hanım Utan Utan!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin mitinginde yaptığı konuşmada, Mardin’i “Endüstri Bölgesi” olarak ilan ettiklerini açıklayarak, “Böylece şehrimizi yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi hâline getiriyoruz. Yüksek katma değerli üretim, Mardin’in gücüne güç katacak” dedi.

Erdoğan, Mardin Mitinginde Konuştu, Meral Hanım Utan Utan!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Mardin mitingine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.


 

“MARDİN, SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL DÜNYANIN DA GÖZBEBEĞİ”

Mardin’in 7 bin yıllık tarihi, 7 ayrı kültürü, 7 ayrı dili, 7 ayrı inancı bünyesinde ahenkle barındıran bir şehir olarak sadece Türkiye’nin değil dünyanın gözbebeği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün kavimlerin, dillerin, inançların, renklerin, desenlerin birlikte yaşadığı, kader ortaklığı yaptığı Mardin’in gönlünde ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda Mardin’e üç defa geldiğini anımsatarak, “Biz Mardin’i aşkla seviyoruz, aşkla. Biz Mardinli kardeşlerimizi muhabbetle seviyoruz. Onun için de her fırsatta yâre koşar gibi size koşuyoruz” dedi.

Mardin’in muhteşem geçmişini, parlak bir gelecekle buluşturmak, Mardin’i en yüceye çıkartmak ve Mardin’i maziden atiye kurulan köprünün kilit taşı hâline getirmek istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçiminde vatandaşlardan AK Partili adaylara destek istedi.


 

MARDİN’E YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’e son 17 yılda toplam 28 milyar liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekerek kente 3 bin 863 adet yeni derslik, yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim aldığı Artuklu Üniversitesini, yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 566 kişilik yurt binalarını ve gençlik merkezi, spor salonu, kapalı yüzme havuzu gibi birçok tesisi kazandırdıklarını açıkladı. Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlar, şehit yakınları, yaşlılar ve engelliler için de toplam 3,6 milyar lira kaynak aktarımı yaptıklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında 14’ü hastane 34 tesisi hizmete aldıklarını, 8 bin 781 konut projesini hayata geçirdiklerini, şehrin simgesi hâline gelmiş birçok tarihî eserin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.


 

“KAYYUMA DEVRETTİKTEN SONRA MARDİN’İN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ”

Mardin’deki bölünmüş yol uzunluğunu 264 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu terörle olmuyor, teröristlerin destek vermiş olduğu HDP ile olmuyor. Kayyuma devrettikten sonra Mardin’in çehresi nasıl değişti? 60 bin metrekare millet bahçesini de yaptık mı? Benim Mardinli kardeşime bunlar yakışır da onun için. Terör örgütünün desteklediği HDP’li belediyeler çukur kazdılar, iş makinalarıyla kanal açtılar, benim vatandaşıma hayatını zehir ettiler. Vatandaşımın yaşam hakkını elinden aldılar ve zehir ettiler onlara hayatı” diye konuştu.
Terör örgütünün, çukur eylemleri esnasında, Nusaybin’de, Dargeçit’te, Derik’te belediye ağında bulunan toplam 240 kilometrelik tahrip ettiği cadde ve sokağı yeniden yaptıklarını, bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar ayağa kaldırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’e yapılan ulaşım, altyapı, hızlı tren, demiryolu, lojistik, sulama yatırımlarından örnekler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa-Mardin arasında inşa edilecek, Süveyş Kanalı’nı dahi geride bırakacak, Türkiye’nin en uzun suni nehri ile sadece Mardin tarafında toplam 1,3 milyon dekar mümbit arazi sulanacağı müjdesini vererek, Mardin’deki 460 bin dekardan fazla araziyi sulayacak şebekelerin inşaatının da devam ettiğini söyledi.


 

“MARDİN’DE TURİZMİN CANLANMASI İÇİN PROJELER YÜRÜTÜYORUZ”

Beyazsu kaynağından alınan suyu Mardin şehir merkezine, Kızıltepe, Ömerli, Yeşilli, Nusaybin ilçelerine ve civar köylere ileterek buraların 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladıklarını, Mardinli çiftçilere toplam 2,2 milyar lira tarımsal destek verdiklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de turizmin canlanması için de projeler yürüttüklerini belirtti.

Mardin’i “Endüstri Bölgesi” olarak ilan ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böylece şehrimizi yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Yüksek katma değerli üretim, Mardin’in gücüne güç katacak” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de organize sanayi bölgelerini büyüttüklerini, buralardaki fabrikaların elektrik sorunlarını çözdüklerini ve şehirdeki girişimcileri toplam 3,7 milyar liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 33 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarına vurgu yaparak 15 bin Mardinli işyerine toplam 667 milyon liralık SGK prim teşviki verdiklerini kaydetti.
Mardin’i daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerinin sözünü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine 24 gün kaldığını anımsatarak AK Parti teşkilatlarının tüm kademelerinden yoğun şekilde çalışmalarını istedi.


 

“ÜLKEMİZDE, 1984 YILINDAN BERİ EYLEMLER GERÇEKLEŞTİREN BİR BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi kardeşlikle, birlikle, beraberlikle, dayanışmayla, muhabbetle güçlendirmek istedikçe, birilerinin de ısrarla bölücülük fitnesini ülkeye, halkın arasına sokmaya ve büyütmeye çalıştığına dikkati çekerek şöyle devam etti: “Biliyorsunuz ülkemizde, 1984 yılından beri eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Bu örgüt bugüne kadar, en başta Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek, nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını, camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğinin peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek, savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu örgütün, hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘HDP’ye oy veren Kürtleri terörist ilan ettiği’ şeklinde yalan, asparagas bir haberin servis edildiğini belirterek, “Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım da dün Denizli’de utanmadan, sıkılmadan, benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın. Şu anda avukatlarımı görevlendirdim. Asla ve kat’a benim işim yöneticilerle, halkımla değil” değerlendirmesinde bulundu.

HDP’li parti yöneticileri ve milletvekillerinin terör örgütü PKK’yı öven ve eylemlerine destek veren ifadeleri ile terör örgütünün Kandil’deki elebaşının HDP’ye destek isteyen açıklamalarının yer aldığı görüntüleri vatandaşlara izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne diyor kadın? ‘Bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var’ diyor. Şimdi bu terörist değil mi. Ben bunları söylüyorum. Bizim arkamızda Mardinli var. Bizim arkamızda Allah’ımız var, Allah’ımız. Biz bu yola böyle çıktık, böyle gidiyoruz, böyle de gideceğiz” şeklinde konuştu.

 

“MİLLETİ RAHATSIZ EDENLERİN HER ZAMAN KARŞISINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerinin, terör örgütünün Cudi’deki, Gabar’daki, Tendürek’teki inlerine girdiğini, milleti rahatsız edenlerin her zaman karşısında olduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şunu unutmayın; benim için Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle Abaza’sıyla, Arap’ıyla sizler benim kardeşimsiniz. Ve ben hiçbir ayrım yapmaksızın yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyorum. Bizim dinimizde, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Boşnak, Roman böyle bir ayrım var mı? Bitti. Ama onlarda var, onlarda var. Şimdi Meral Hanım utanmadan, sıkılmadan Denizli’de bu yalanı söylüyor. Ben orada bir hafta önce konuştum, benim Denizlili kardeşlerim onlara nasıl hitap ettiğimi biliyor. Şimdi bunlar kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Onun için çok çalışacağız.”

31 Mart akşamı Mardin’den müjdeli haber beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  sözlerini vatandaşlardan AK Partili adaylar için destek isteyerek tamamladı. 


Editör: Bahar Yüksel
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