​Göbeklitepe Yılı Meyvelerini Vermeye Başladı. Şanlıurfa Uçak Seferleri Sayısı Arttı

Şanlıurfa'da Uçuşlar Yükseltildi

Uçuş Sayıları Düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019’u Göbeklitepe Yılı ilan etmesi ile beraber uçuş sayılarının azlığı şehirde büyük sorun haline gelmişti. Yapılan açıklamalarda Şanlıurfa’ya düzenlenen uçuş sayılarının azlığı tepkiler toplarken, Şanlıurfa uçak seferlerinin arttırıldığı bildirildi.Buna Göre;-Ankara-Şanlıurfa sefer sayısı haftada 13’ten 16’ya yükseltildi.-İstanbul Atatürk-Şanlıurfa haftada 14’te 21’e yükseltildi.-İstanbul Sabiha Gökçen-Şanlıurfa haftada 7 güne yükseltildi.-İzmir- Şanlıurfa karşılıklı uçuş sayısı haftada 3 gün olarak belirlendi.Göbeklitepe Yılı için Şanlıurfa’ya gelecek turist sayısının 2 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Uçuş sayılarının artması ile bu yıl turist akımına uğrayacak Şanlıurfa’da, talepler doğrultusunda uçuş sayılarının düzenleneceği bildirildi.Editör: Bahar Yüksel