​Mehmet Canpolat, Şehrin En Havalı Kulesi Haliliye'de Yükselecek

Haliliye’de Göbeklitepe Kulesi Kurulacak

Bütün Şehir Ziyaretçilerin Ayağı Altında Olacak

31 Mart Yerel seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde adayların seçim projeleri bir bir ortaya çıkmaya başladı.Ak Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat, seçim projeleri açıkladı. Canpolat, Haliliye'de Göbeklitepe kulesi kuracağını vatandaşlara duyurdu. Göbeklitepe sütunu şeklinde yapılması planlanan kulenin son katının seyir terası olarak kullanılması planlanıyor.Ak Parti Halliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat, yaptığı açıklamada; ““Şehrimizin kalbi olan ilçemizde, ilimizin de simgeleri arasına girecek olan Göbeklitepe Kulesi’ni inşa edeceğiz. Göbeklitepe mimarisinde ve seyir terası niteliğindeki bu yapı hem halkımız hem de misafirlerimiz için vazgeçilmez bir ziyaret yeri olacak, yüksekliği ile bütün şehri görme imkanı sunacak. Göbeklitepe Kulesi kapsamında oluşturacağımız bölümlerde alışveriş, yemek ve dinlenme alanları olacak. Göbeklitepe Kulesi ilçemizin imajına büyük katkı sağlarken, önemli oranda ziyaretçi sayısını da arttıracak.” dedi.