​Mahmut Özyavuz, Halk Meclisi Kuracak







Editör: Bahar Yüksel

Sadece Şanlıurfa ve Harran’ın değil tüm Türkiye’nin desteklerini dile getirdiği genç aday Mahmut Özyavuz, seçim vaadlerini sıraladı. Belediyecilik hizmetinde çığır atacak bir açıklamada bulunan Özyavuz halkın desteği alıp da belediye başkanı olduğu takdirde, belediye başkanlık sürecinde vatandaşların görüşlerine de yer vereceğini dile getirdi.Özyavuz şu açıklamada bulundu;“Millet görev verirse, Belediye Meclisinin yanısıra esnaflar, çiftçiler, işçiler, basın mensupları, gençler, kadınlar ve engellilerden oluşan bir halk meclisi kurup, her ay bu meclisi toplamak suretiyle görüş, fikir telep öneri ve eleştirilerini alacağız.”