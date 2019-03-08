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Bu haber 08 Mart 2019 08:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan, Adalet ve Hukuktan Asla Taviz Vermedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt mitinginde yaptığı konuşmada, “Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirvesine taşımayı sürdürelim. Gelin, ülkemizle beraber tüm dünyada kardeşliği, barışı yüceltelim. Gelin, Suriye’den Irak’a kadar etrafımıza çekilmek istenen terör zincirini hep beraber kırıp atalım” dedi.

Erdoğan, Adalet ve Hukuktan Asla Taviz Vermedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Siirt mitingine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın Siirtli olduğunu ve kendisinin de ilk milletvekilliğini Siirt’ten kazandığını anımsatarak, “Eniştesi ve milletvekili olmaktan daima gurur duyduğum Siirt, bugün bir kez daha sizleri yürekten selamlıyorum” dedi.


 

“GÜCÜMÜZÜ MİLLETİMİZİN BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİNDEN ALIYORUZ”

Siirt’in ilçelerini sayarak, buradaki vatandaşlara selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 83’lük ve yüzde 75’lik oy oranlarıyla kendisine destek veren Tillo ve Şirvan’daki vatandaşlara da özellikle teşekkür etti.

Vatandaşların Regaip Kandilini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu mübarek gecenin milletimizin birliğine, beraberliğine, dünyanın dört bir yanında eziyet çeken mazlum ve mağdurların acılarının hafiflemesine vesile olmasını niyaz ediyorum. Filistin ve Suriye başta olmak üzere, zulüm altında inleyen kardeşlerimiz için bu gecenin felaha vesile olmasını Rabbimden diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıldır siyasetle millete hizmet etmenin şerefini yaşadığını, vatandaşlarla arasındaki sevgi ve dayanışmanın kendisine enerji verdiğini anlatarak, “Biz gücümüzü milletimizin birliğinden, beraberliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü Kürt’le Türk’ün, Arap’la Laz’ın, Çerkez’in, Boşnak’ın, Gürcü’nün kardeşliğinden alıyoruz. Zira biz, yaratılanı Yaratandan ötürü sevdik. Biz gücümüzü medyadan değil, işte şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Biz gücümüzü baronlardan, lobilerden, elitlerden değil, gece uykusunu bize dua etmek için bölenlerin samimiyetinden alıyoruz. Biz sırtımızı emperyalistlere, bölücülere, PKK’ya, YPG’ye değil, eli kanlı katil sürülerine değil, şu meydanı dolduran halkımıza yaslıyoruz” diye konuştu.


 

“HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ REFORMLARLA DEMOKRASİNİN STANDARDINI YÜKSELTTİK”

Siyasi mücadelelerini Türkiye’yi hedefleriyle, hayalleriyle, idealleriyle buluşturmak için yürüttüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlardan destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mart’ta Siirt’in, Türkiye’nin 17 yılda elde ettiği başarılara destek vermesini istiyoruz. 31 Mart’ta, Siirt’in siyasi özgürlüklerine, temel hak ve hürriyetler alanındaki kazanımlarına sandıkta sahip çıkmasını bekliyoruz. 31 Mart’ta Siirt’ten, bu şehrin tarihine, kültürüne, şanına yaraşır bir tablo bekliyoruz” dedi.

“Siz Recep Tayyip Erdoğan’ı çok iyi tanıyorsunuz. Zaten bilmezseniz kızınızı vermezdiniz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatında pek çok antidemokratik müdahalelere maruz kaldığını, Siirt’te okuduğu bir şiir nedeniyle de hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Vatandaşların tezahüratları üzerine hapis cezası almasına neden olan şiiri tekrar okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkesin bir hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı vardır. Hiç şüphesiz Rabbimiz hesap yapanların en hayırlısıdır. Rabbimin lütfuyla millî irade düşmanlarının kapatmaya çalıştığı yolu açan da yine Siirt oldu, siz oldunuz. Yüzde 85 oyla evladınızı Parlamentoya gönderdi. Neresi? Siirt. ‘Muhtar bile olamaz’ manşetleriyle kutlama yaptılar ama 16 yıl önce şahsıma verdiğiniz oylarla yine siz kursaklarda bıraktınız, bu düşündüklerini” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirdikleri reformlarla demokrasinin standardını yükselttiklerini, tabelalar, harfler, klavyeler üzerindeki kısıtlamaları, köy, ilçe ve çocuk isimleri üzerindeki yasakları kaldırdıklarını, kılık-kıyafet, başörtüsü, dış görünüş üstündeki baskılara son verdiklerini anlatarak, Türkiye’nin hangi sorunu varsa bunların üzerine cesaretle, kararlılıkla gittiklerini kaydetti.



 

“HUKUK VE ADALETTEN ASLA TAVİZ VERMEDİK”

Kürt, Arap, Alevi-Sünni tüm vatandaşların sıkıntılarını çözüme kavuşturduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye’nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık. Millî iradeyi CHP ve HDP’ye rağmen güçlendirdik. Demokrasimizi CHP ve HDP’ye rağmen ilerlettik. Ekonomimizi CHP ve HDP’ye rağmen büyüttük. Hak ve özgürlükleri CHP ve HDP’ye rağmen genişlettik. Barış, emniyet ve huzuru CHP ve HDP’ye rağmen perçinledik. 82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP’ye rağmen savunduk. CHP ve HDP’nin başını çektiği onca provokasyona rağmen, hukuk ve adaletten asla taviz vermedik. Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişimine, 6-8 Ekim hadiselerine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü saldırının, her türlü kışkırtmanın üstesinden işte böyle geldik. Son 17 yılda attığımız adımları, gerçekleştirdiğimiz bütün reformları CHP-HDP zihniyetine rağmen başardık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Denizli’de yaptığı bir konuşmada, kendisine “Denizlilere terörist dedi” şeklinde iftirada bulunduğunu hatırlatarak, “Bunun medyada ne yazıyor, Cumhurbaşkanı burada ne konuştu bundan haberi yok. Bunların kılavuzu karga” diye konuştu.


 

“ÜLKEYİ BÖLME GAYRETLERİNE BENİM MİLLETİM MÜSAADE ETMEZ”

HDP’li yönetici ve milletvekillerinin terör örgütü PKK’yı öven ve eylemlerine destek veren ifadeleri ile terör örgütünün Kandil’deki elebaşının HDP’ye destek isteyen açıklamalarının yer aldığı görüntüleri vatandaşlara izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir HDP’linin “Kürdistan” ifadesini kullanması üzerine “Türkiye’de benim Güney Doğu Anadolu bölgem var, Doğu Anadolu bölgem var, Karadeniz bölgem var, Akdeniz bölgem var, Orta Anadolu bölgem var, Ege bölgem var, Marmara bölgem var ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan kuzey Irak’ta Kürdistan var buyur oraya git. Ama benim ülkemi bölme gayreti içerisine giremezsin buna biz de müsaade etmeyiz, benim milletim de etmez” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilatının Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te teröristlerin inlerine kadar girdiğini, halkın huzuruna kaçıranları kovaladığını belirterek, “Biz gücümüzü nereden alıyoruz diyor? YPG, PKK’dan alıyoruz diyor. İşte terörist bunlar, ben bunlara terörist diyorum. Bayan Meral Hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun, hani sen geçmişin Ülkücüsüydün, milliyetçiydin ne oldu da bu kadar çabuk değişiverdin. Ama güvenmeyin bunlar çok rahat değişir. Bu partiyi kurduğumuz zaman benimle beraber yola çıkanlardandır. Ama bizi, Afyon’dan yola çıkarken satanlardandır. Orada bizi sattı kayboldu, ondan sonra ne oldu başka partiye gitti, oraları da sattı. Hatta kendi partisinde bile ‘ben ayrılıyorum, bırakıyorum’ dedi. Bunlarla yola çıkılmaz, bunlara güven de olmaz” şeklinde konuştu.

Hükûmet ve devlet olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırım yapan, istihdam oluşturan işadamlarına her türlü hizmeti, desteği vereceklerini, bunun boyun borcu olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin millete hizmet etmek olduğunu, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” diyerek bu adımları attıklarını vurguladı.


 

“BUGÜN ANKARA, HİÇ OLMADIĞI KADAR İNSANININ SESİNİ DUYMAKTADIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıldır Türkiye’yi bu anlayışla yönettiklerine dikkati çekerek, “Bugün Ankara, daha önce hiç olmadığı kadar Siirt’e yakındır. Bugün Ankara, daha önce hiç olmadığı kadar vatandaşının yanındadır. Bugün Ankara, hiç olmadığı kadar insanının sesini duymaktadır” ifadesini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bugüne kadar 290 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını, Siirt’e de son 17 yılda toplam 9 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente 2 bin 292 adet yeni derslik, 14 bin öğrencisi ve 534 öğretim üyesiyle Siirt Üniversitesini, 3 bin 824 kişi kapasiteli yurt binalarını, gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu, kamp eğitim merkezi, spor salonu gibi pek çok eseri kazandırdıklarını söyledi.

Siirtli ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile şehit yakınları, yaşlılar ve engellilere toplam 1,5 milyar lira destekte bulunduklarını, 6’sı hastane toplam 17 sağlık tesisini hizmete açtıklarını, 15 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini, 6 adet sağlık tesisinin de proje aşamasında olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre yapılan konut, sulama, ulaşım, altyapı, demiryolu, yatırımlarından örnekler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt’teki tarihî eserlerin restorasyonlarının gerçekleştirildiğini, doğal gazı ilçelere kadar ulaştırdıklarını dile getirerek, şehirdeki iş insanlarına 2,5 milyar lira yatırım teşviki vererek, 7 bin kişilik ilave istihdam sağladıklarını, 7 bin işyerine de toplam 195 milyon lira SGK prim teşviki sağladıklarını sözlerine ekledi.

Siirtlilerden AK Parti’nin belediye başkan adaylarına destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerden daha müreffeh bir Türkiye davamıza omuz vermenizi istiyorum. Bu seçimlerde AK Parti’ye vereceğiniz her destek, istikbalimize yakılmış bir ışıktır. Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirvesine taşımayı sürdürelim. Gelin, ülkemizle beraber tüm dünyada kardeşliği, barışı yüceltelim. Gelin, Suriye’den Irak’a kadar etrafımıza çekilmek istenen terör zincirini hep beraber kırıp atalım. Gelin 31 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, gönül belediyeciliğine basın;  bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini hep birlikte inşa edelim” diye konuştu.
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