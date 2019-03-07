​Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

Olay, Kocaköy ilçesi Tepecik köyünde meydana geldi. İddiaya göre kardeşler arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, ağabey ile kardeşi ve üç kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, köyde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaköy Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Güvenlik güçleri, köye giriş çıkışları kapatırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Editör: bahar Yüksel