Şanlıurfalılar Müjde! Tanzim Satış Noktası Kuruluyor

Bu haber 07 Mart 2019 19:29:13 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Tanzim Satış Noktası Ne Zaman Kurulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında Türkiye’nin belirli illerinde hizmete soktuğu Tanzim Satış Noktasının Şanlıurfa’da ne zaman açılacağı merak konusu haline gelmişti.Vatandaşların da sürekli soruduğu Şanlıurfa’da Tanzim Satış Noktası ne zaman açılacak soruları cevap bulmaya başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlıklarını gördüğü ilk satış noktası Bahçivan İş Merkezinde hizmet verecek.Hazırlıklar bittiği takdirde Urfa.com haber Sitemizde vatandaşlara duyuracağız.Editör: bahar Yüksel