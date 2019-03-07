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Bu haber 07 Mart 2019 19:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Emine Erdoğan, Hollandalı kadın çiftçiler ve Türk kadın girişimcileri kabul etti

Emine Erdoğan, Hollandalı kadın çiftçiler ve Türk kadın girişimcileri kabulünde yaptığı konuşmada, “Tarımsal faaliyetlerimizde çevreci politikalar uygulamalıyız. İklim dostu tarımda performansı artırmak ve karbon ayak izini azaltmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olmalı” dedi.

​Emine Erdoğan, Hollandalı kadın çiftçiler ve Türk kadın girişimcileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hollanda Büyükelçiliğinin davetiyle Türkiye'de bulunan ve geri dönüşümlü tarım politikaları uygulayan Hollandalı kadın çiftçiler ile Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten başarılı kadın girişimcileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmasına, kadın çiftçilerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Emine Erdoğan, kadının varlığının, gücü ve emeğinin yarınların teminatı olduğunu söyledi.  


 

“SAĞLIK SORUNLARININ TEMELİNDE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ TOHUMLAR, KİMYASALLARLA KİRLETİLMİŞ TOPRAKLAR VAR”

Dünya nüfusunun 2030'da 8,6 milyara, 2050'de ise 9,8 milyara ulaşacağı tahminini hatırlatan Emine Erdoğan, dünya nüfusu artarken kişi başına düşen tarım arazisi ve su kaynağının azaldığına dikkat çekti ve “Yani ortada yönetilmesi gereken yeni bir durum var. Gelecekte su savaşlarının çıkmasını, büyük göç dalgalarının yaşanmasını istemiyorsak doğru politikalar geliştirmeliyiz” dedi.

Nüfusla birlikte artan gıda ihtiyacının çözümünün "GDO" olmadığının altını çizen Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “Çünkü esas sorun, gıda yetersizliğinden değil adaletsiz dağılımdan kaynaklanıyor. Yılda 10 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada 1,3 milyar ton gıda israfı yapılıyor. Öte yandan tarımsal faaliyetlerimizde çevreci politikalar uygulamalıyız. İklim dostu tarımda performansı artırmak ve karbon ayak izini azaltmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olmalı. Hepimiz biliyoruz ki yaygın sağlık sorunlarının temelinde genetiği değiştirilmiş tohumlar, kimyasallarla kirletilmiş topraklar var.”

Tarım ile ilgili yatırım ve desteklerde, kadınlar ile genç yatırımcılara pozitif ayrımcılık politikasının benimsendiğini belirterek, Genç Çiftçi Desteklenmesi Programı'nın yüzde 60,31'inin kadın çiftçilerden oluştuğuna değinen Emine Erdoğan, Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin yüzde 50'sinin de kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.


 

“2,5 MİLYON KADIN ÇİFTÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNDEN FAYDALANDI”

Emine Erdoğan; kadınların tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin adeta teminatı olduğuna vurgu yaparak, bu yüzden kadınlara yönelik çeşitli eğitim seferberliği düzenlediklerini, 2013-2018 yılları arasında toplam 2,5 milyon kadın çiftçinin eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağladıklarını hatırlattı.

Tarımın aynı zamanda stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekerek, tarımda millîleşme sürecini yakından takip ettiklerini dile getiren Emine Erdoğan, “Ata Tohumu” projesiyle yerel tohumların toplanıp kayıt altına alındığını, Tohum Gen Bankası'nda yerli tohumların çoğaltıldığını kaydetti.

Hollandalı kadın çiftçilerle Türkiye'de tarımsal faaliyet yürüten kadın girişimcilerin bilgi alışverişlerinin, tarımda çevre bilincini artıracağına değinen Emine Erdoğan, “Tarımla uğraşan, girişimci, iki ülke kadınlarının bugün burada buluşmasını, deneyimlerini paylaşmasını çok anlamlı buluyorum. Umuyorum ki bugün yeni iş birliklerinin tohumları da atılacak. Öyle bir tohum serpelim ki gelecekte kadın dayanışmasının güzel meyvelerini toplayalım” dedi.

Emine Erdoğan sözlerini, kadın çiftçilerle bu özel buluşmayı sağlayan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'e teşekkürlerini ifade ederek tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM)  Ayşe Ayşin Işıkgece ile AB Dışilişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan’ın da hazır bulunduğu kabulde; Türk ve Hollandalı kadın çiftçiler küçük aile işletmelerinde teknoloji kullanımı, organik tarım, geri dönüşümlü tarım yöntemleri, atıksız ve sürdürülebilir tarım gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.
Kabulde konuk heyet Emine Erdoğan'a, Hollanda çiftçilerinin kullandığı geleneksel ahşap ayakkabılarla, Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renkli çiçek soğanları takdim etti.
 
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