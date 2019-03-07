Çelik, ​Harran’da Robotik Kodlama Merkezi Açılışına Katıldı

Harran’da Robotik Kodlama Merkezi Açıldı

Aldıkları robotik kodlama sistemi ile çok iyi işler başaran Şanlıurfalı öğrenciler kendilerini bu alanda kanıtlamışken, Şanlıurfa2da görev yapan öğretmenler Şanlıurfalı öğrencilere robotik kodlama eğitimleri vermeye devam ediyor.Robotik kodlama (STEM) merkezi son olarak Harran İMKB Anadolu Lisesinde kuruldu. Açılışı yapılan robotik kodlama merkezine Harran Kaymakamı Ömer Faruk ÇELİK ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan DEMİROĞLU ziyarette bulundu. Açılış öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.Robotik kodlama merkezinin açılış kurdelesini kesen Harran Kaymakamı Ömer Faruk ÇELİK, merkezi gezerek yapılan çalışmaları inceledi.