​1. Sıradayız! Türkiye’de En Çok Urfalı Var

Şanlıurfa Kütük Sayısında 1. Sırada

Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en büyük 10 şehri

Türkiye'deki herkes, kütüğünün yani asıl kökünün bağlı olduğu yere dönseydi, Türkiye'deki en kalabalık şehir Şanlıurfa olurdu.Herkes memleketinde yaşasa İstanbul'un nüfusu Konya ve Şanlıurfa'dan daha az olacaktı; İzmir'in ve Ankara'nın nüfusu sadece 2 milyon olacaktı.İşte kütüklerinin Şanlıurfa’da olan tam 2.770.690 kişi var.1.: 2.770.6902.: 2.574.0933.: 2.540.6864.: 2.254.0495.: 2.001.6646.: 1.974.6017.: 1.959.8908.: 1.935.5749.: 1.870.00010.: 1.807.000